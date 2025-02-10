科普丨流感防治知多少

新华社北京2月9日电（记者李雯）流感是由流感病毒引起的急性呼吸道传染病。每个流感季都有不同的病毒毒株流行。世界卫生组织及美国疾病控制和预防中心等卫生机构建议，及时接种疫苗是预防流感的最佳方法。

世卫组织官网的资料显示，每年全球有约10亿例流感病例，其中包括300万至500万例重症病例，造成约29万至65万例死亡病例。流感引发的症状包括发烧、咳嗽、喉咙痛、流鼻涕或鼻塞、身体疼痛、头痛、发冷和疲劳，有些人还可能出现呕吐和腹泻。这些症状在感染后1至4天开始，通常持续约1周。

美疾控中心认为，预防流感及其潜在严重并发症的最佳方法是每年接种流感疫苗。世卫组织和美国疾控中心都建议6月龄及以上人群每年应接种流感疫苗，尤其是孕妇、6个月至5岁的幼儿、65岁以上老人、慢性病患者、照顾婴儿的人及卫生工作者。世卫组织强调，安全有效的疫苗已经使用了60多年。

除了接种疫苗外，其他预防措施也有助于减少流感传播，包括：避免与患者密切接触；咳嗽或打喷嚏时用纸巾捂住口鼻，然后把用过的纸巾扔进垃圾桶里；经常洗手；尽量减少用手摸眼睛、鼻子和嘴巴；经常开窗换气。

据世卫组织介绍，流感一般呈自限性（即能自行缓解和消退），但会加重其他慢性疾病的症状，严重时可导致肺炎和败血症等。流感治疗应以缓解症状为目标，患者应该休息并多喝水。大多数人会在1周内自行康复。重症患者和有高危因素的患者需要及时就医。

美疾控中心建议，抗流感病毒药物有助于减轻病情，缩短病程，还可预防严重的并发症。患上流感后，如果医生开了抗病毒药物应及时服用。研究表明，抗流感病毒药物在发病后2天内服用效果最好，但晚些时候服用也会有一定帮助。