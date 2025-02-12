元宵汤圆怎么选？牢记这些要点

春节后第一个重要节日元宵节到来。除了看花灯、猜灯谜，品尝元宵（汤圆）也是千家万户过节的重要活动。市面上琳琅满目的相关产品该如何选购？结合多地市场监管部门和消费者协会发布的相关内容，人民网“人民投诉”平台提醒消费者：

通过正规渠道购买产品。山东省滨州市消费者协会建议，购买预包装元宵时，要前往证照齐全、信誉良好的超市、商场或品牌直营店，避免在无证摊贩处购买。消费者如需线上购买，要选择正规电商平台及品牌旗舰店，仔细查看商品详情、用户评价，确认配送时效和冷链保障。

仔细查看包装信息。新疆维吾尔自治区乌鲁木齐市市场监督管理局提示消费者，注意产品标签上的厂名、厂址、生产日期、保质期、产品标准号、食品生产许可证号、配料表、存储方式等信息，不要购买或食用无标签或标签信息不全、内容不清晰，掩盖、补印或篡改标识信息的产品。散装和现场制售的汤圆，要看好食品说明标签和现场制售许可证。

滨州市消费者协会指出，元宵（汤圆）包装配料表中成分应明确，警惕过量添加剂（如防腐剂、人工色素）。注意过敏原提示（如含花生、坚果等），避免误食风险。关注包装完整性，确保包装无破损、漏气或结霜现象；若为真空包装需确认无胀袋。

认真观察产品外观。北京市市场监督管理局提醒，选购新鲜产品时，观其外形应色泽鲜亮，若出现色泽暗淡、发灰、霉斑、糯米粉变红（配有红色粉料除外）等情况则说明糯米粉品质不佳或存放时间过长；闻其气味应有糯米粉和馅料的香气，不能有霉味、酸败等异味。建议尽量选择当天制作的元宵（汤圆）。选购速冻元宵（汤圆）时，选择包装袋内冰碴不多，色泽均匀、鲜亮，没有明显粘连，形态完整，没有裂口、明显裂纹或脱粉现象的产品。

适量购买，妥善贮存。北京市市场监督管理局提示消费者，要树立勤俭节约、爱粮节粮的良好风尚，合理采购元宵（汤圆），提倡按需采购，减少囤积，避免浪费。购买的速冻元宵（汤圆）应冷冻保存，不宜长期放在冰箱冷藏室；未食用完的应按照包装标识贮存条件密封保存，并尽快食用，以防酸败变质。

警惕这些消费“陷阱”。滨州市消费者协会指出，消费者要警惕商家低价促销套路，超低价产品可能临近保质期或存在质量问题。此外，无标签的“手作元宵”可能存在卫生隐患，建议选择正规品牌。保留凭证，索要发票或小票。遇到质量问题及时维权，可拨打12345或12315投诉。消费者也可登录人民网“人民投诉”平台提供线索，维护自身的合法权益。

《 人民日报 》（ 2025年02月12日 14 版）

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