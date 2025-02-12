我国将增开银发旅游列车 如何便利老年人出游？

商务部等9单位近日印发《关于增开银发旅游列车 促进服务消费发展的行动计划》。实施此行动计划有哪些考虑？目前我国银发旅游列车开行状况如何？增开银发旅游列车将给老年人带来哪些便利？商务部联合相关单位11日举行专题新闻发布会，回应外界关切。

“近年来，旅游列车持续发展，服务质量不断提升，受到‘银发族’游客青睐。当前，我国老龄化程度持续加深，老年消费群体不断扩大。增开银发旅游列车对创新旅游服务供给、增进老年人福祉、扩大服务消费具有积极意义。”商务部服贸司司长孔德军说。

什么是银发旅游列车？目前开行情况如何？

国铁集团客运部副主任朱文忠介绍，旅游列车可专门根据旅游团体行程需要定制开行方案，具有路线灵活、多点串连、在途观光、车随人走、昼游夜行等特点和优势，其中银发旅游列车是主要针对老年客户开发、满足老年客户特定需求、以老年客户为主要群体开行的旅游列车。

据介绍，国铁集团2024年共组织开行旅游列车1860列，是历年来开行数量最多的一年，同比2019年增长近50%，开行方向主要集中在新疆、云南、黑龙江等热门旅游方向和线路，运送游客超过100万人次。通过大数据分析，其中老年游客占比接近80%，成为铁路旅游列车市场的主要客群。

孔德军说，近年来，依托铁路资源优势，旅游列车保持较快发展，“熊猫专列”“呼伦贝尔号”“丝路梦享号”等品牌旅游列车不断推出。2024年全路开行旅游列车列数，较2019年和2023年分别增长47%和20%。但我国旅游列车市场总体仍处于发展阶段，旅游列车数量和承运量占比较低。随着老年群体的扩大和文旅消费需求的释放，银发旅游列车发展潜力巨大。

增开银发旅游列车，各部门有哪些时间表、路线图？

行动计划围绕增加银发旅游列车服务供给、强化适老化设施保障、提升银发旅游列车服务水平、优化银发旅游列车发展环境等4个方面，提出了12项重点任务。

“用三年时间打造银发旅游列车发展新格局。”朱文忠说，国铁集团计划到2027年完成设计100条以上铁路银发旅游精品路线，打造160组银发旅游列车适老型专用车组，银发旅游列车开行规模达到2500列以上。按照“一省一列”的目标，推出一批铁路银发旅游的精品线路。配备专业适老化服务管理团队，创新适老化服务项目，完善列车医疗照顾服务。

推动银发旅游列车与旅游景区合作，是提升银发旅游列车服务水平的重要环节。文化和旅游部资源开发司司长满宏卫说，将指导各地推出更多老年旅游线路，串联更多展现各地自然和文化特色的旅游景区，提升银发旅游列车产品的吸引力。引导各地旅游景区在落实老年群体优待政策的基础上，出台更多针对银发旅游专列的优惠措施，如推出铁路与旅游景区套票等门票组合产品等。支持各地旅游景区为老年游客提供入园、交通接驳等便利化服务，提升旅游体验。

文件提出，将银发旅游列车适老化、绿色化、舒适化改造纳入大规模设备更新和消费品以旧换新支持范围。

国家发展改革委社会发展司司长刘明说，将会同相关部门对处于闲置低效利用状态、有改造潜力的老旧列车进行深入系统调查，切实摸清家底。在此基础上，制定细致、可操作的改造方案。特别是根据老年游客群体的实际需求，对灯光、扶手、座椅、厕所等进行针对性的升级改造，使列车真正适合老年人、便利老年人。在大规模设备更新项目申报工作中，将银发旅游列车作为文旅领域的支持重点，加大超长期特别国债的资金支持力度。

银发旅游列车只有老年人可以乘坐吗？

“银发旅游列车面向的是所有年龄层旅客。”孔德军说，增开银发旅游列车是在服务各年龄层消费群体的基础上进一步完善适老化设施和服务，提高旅游列车对老年旅客的包容性、增强老年人福祉的一项举措。欢迎大家带着老人、孩子一起选乘银发旅游列车，在列车上共享天伦之乐。

他同时表示，增开银发旅游列车不会挤占春运等客运高峰时段。老年人时间相对充裕，安排较为灵活，增开银发旅游列车就是根据这个特点，充分利用客运非高峰时段，提供更多更好的旅游出行服务。

朱文忠说，目前，国铁集团正在研究修订旅游列车的管理办法，拟根据旅游需求季节性差异，采取更加灵活的差异化价格策略，特别是在旅游淡季加大折扣力度，鼓励更多银发群体错峰出行。