北京：62批次元宵和汤圆抽检100%合格

今天是元宵佳节，元宵和汤圆的销售进入高峰。北京青年报记者了解到，市市场监督管理局近日在全市组织开展了元宵（汤圆）专项抽检行动，抽检范围覆盖全市商场、超市、批零市场、餐饮单位、生产企业以及网络平台等销售场所，共对32家单位销售的17家主要品牌、62批次元宵（汤圆）进行抽样检验。检验结果全部合格，消费者可放心选购。

昨天，市市场监管局联合西城区市场监管局对辖区商超、餐饮单位开展专项监督检查，对现场制售的元宵进行了甜蜜素和硼砂的快速检测。北青报记者发现，这里的元宵制作好后，会按照豆沙、黑芝麻、山楂等不同馅料分类码放在食品箱里，每个食品箱上覆盖有防尘罩并贴有相应的食品标签。“和预包装食品不同，消费者在购买散装元宵时，一定要查看商家展示的这个食品标签。”检查人员表示。

标签规范、防尘措施到位，新鲜出炉的元宵的质量过关吗？西城区市场监管局的执法人员还进行了现场快速检测。执法人员将一个刚制作好的元宵破开，分别对馅料中的甜蜜素和糯米粉中的硼砂进行检测。馅料和糯米粉被分别捣碎、加水、搅拌、提取液体后，再加入不同的检测试剂，甜蜜素10分钟、硼砂5分钟即可快速检出结果。“为提高元宵的口感，一些商家会向糯米粉里添加硼砂来增加弹性，但硼砂是禁止在食品中使用的；另外，按照食品安全国家标准规定，元宵中的甜蜜素也不得检出。今天检测的这两项都是合格的。”执法人员向消费者现场展示了快检结果。

摄影/本报记者 袁艺