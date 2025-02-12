社区小食堂 做好“活”文章（纵横）

下午1点，天津南开区园荫里的社区食堂还没关门，住在附近的小刘没想到还能吃到热乎饭。再过几小时，这里将迎来一群小朋友，“变身”少儿托管室。

既能现场点餐，又能线上预订，既面向老人又欢迎年轻人，既是食堂又是托管室……小小的社区食堂，做出不少“活”文章。

在这些文章里，最醒目的是新需求。对不方便做饭的老人和没时间做饭的年轻人来说，在家门口吃上一顿放心可口的饭菜是共同诉求。社区食堂不仅解决了一顿饭的事，方便了居民就餐，还为社会解决部分就业问题，可谓一举多得。城市治理效能高不高、居民生活品质好不好，都能从这小食堂里看出门道。

社区食堂，可以盘活存量。河东区靖江东里社区的社区食堂是由旧车棚改造而来；河北区的一家社区食堂则是利用一处闲置资产，引入第三方企业进行改造后开业。唤醒沉睡的资源，服务“上新”的同时，也完成了一次城市微更新。更进一步，当一家社区食堂开门迎客，不仅能让闲置空间活起来，也能让社区人气旺起来，带动周边缝缝补补等便民服务。

沿着这条思路往更深处想：空间活了，那时间呢？不少实践已经给出答案。

在红桥区胜灾社区大食堂，大伙儿吃完饭喜欢坐着聊一会儿，运营方就将营业时间延长1小时，满足群众需求。还有一些社区食堂，招募外卖员为社区内的老人上门送餐，同时为外卖员、快递员延长营业时间，给予价格优惠。一份冒着热气的饭菜，解了居民用餐的“难”，也给了新就业群体被关怀、被尊重的“暖”。

让便利就餐带来的幸福感一直在，需要社区食堂实现可持续发展，而这离不开灵活的经营思路。在上海，每当过了老人用餐高峰时段，有的社区食堂会把年轻人喜爱的腊味、辣炒摆进橱窗，以精细化运营吸引不同年龄段的客人。在重庆，一家社区食堂推出“社区食堂+学堂”模式，开展小面传承培训和就业帮扶，增收、传承两不误。在杭州，有街道利用社区食堂举办烘焙、膳食等方面的培训讲座、文化活动等，既丰富了居民生活，又为食堂赚了人气。

有人说，开社区食堂难赚大钱，最需要的是坚守。的确，把民生账算在最前面的社区食堂，往往赚的是“微利”。但有政府“搭把手”，有居民来捧场，运营方再想方设法让菜谱活一些、空间功能多一些、服务人群广一些，那么，再小的食堂也能细水长流，写出幸福感十足的民生大文章。

（摘编自《天津日报》，原题为《社区食堂，“活”字里有大文章》）

《 人民日报 》（ 2025年02月12日 05 版）