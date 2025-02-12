增加银发旅游列车服务供给

本报北京2月11日电 （记者王珂）商务部、文化和旅游部、国铁集团等9单位近日印发的《关于增开银发旅游列车 促进服务消费发展的行动计划》（以下简称《行动计划》）11日对外公布，从增加银发旅游列车服务供给、强化适老化设施保障、提升银发旅游列车服务水平、优化银发旅游列车发展环境等方面提出12条具体举措。

《行动计划》提出，鼓励和支持各类社会资本参与银发旅游列车投资和运营，扩大服务供给，积极培育服务消费新增长点，更好满足银发群体旅游服务需求。到2027年，构建覆盖全国、线路多样、主题丰富、服务全面的银发旅游列车产品体系，银发旅游列车服务标准体系基本建立，形成一批主题旅游列车品牌，银发旅游列车开行数量、旅客运输量较2024年实现较大幅度增长。

优化旅游列车运行图，推进适老化列车车底改造，增强热点方向旅游列车开行能力。面向社会征集并受理银发旅游列车开行需求，多种形式开展产品定制服务。将银发旅游列车适老化、绿色化、舒适化改造纳入大规模设备更新和消费品以旧换新支持范围。丰富银发旅游列车产品供给，建立品质型、舒适型、普惠型产品体系。鼓励旅游、养老等领域企业深入挖掘铁路沿线旅游资源，开发银发旅游列车主题旅游线路和产品，形成一批机制化开行的银发旅游列车，打造品牌银发旅游线路。

在银发旅游列车配备适老化服务管理专业团队，系统提升服务保障能力。完善列车医疗照护服务，适量配置医疗、老年照护专业服务人员和应急药品。鼓励医疗机构与铁路部门合作在银发旅游列车配置医疗救护员，列车上产生的诊疗费用可按照定点医疗机构注册地作为就医地进行医保异地就医结算。

支持旅游列车与景区深化合作方面，《行动计划》提出，支持各地建立完善旅游列车与景区沟通协作机制，鼓励景区为游客提供预约、绿色通道、交通接驳、接待服务等精准服务，开发适合银发群体的智能导览系统，提升银发群体景区游览体验。

《 人民日报 》（ 2025年02月12日 02 版）