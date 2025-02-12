从春节消费看中国市场活力（消费视窗·一线经济观察）

春节伊始，象征着新起点、新希望，是传统的消费旺季。每当大街小巷张灯结彩，人们走进商场购物聚餐，乐于结伴旅游出行，春节消费的每一个场景，不仅刻录着人们对美好生活的追求与向往，更是中国经济韧性与活力的生动注脚。

文旅消费火热、县域消费升级、线上线下融合⋯⋯在春节消费热潮中，能够看到中国消费大市场的生机和潜力，感受到中国经济发展的澎湃动力。借回家过年之机，本报记者走进春节消费现场，与读者共同感受中国消费大市场脉动。

——编 者

文旅融合烘托浓浓年味

本报记者 王 珂

春节假期，各地迎来旅游热潮。大年初三，在山东济宁市任城区运河记忆街区，来自江苏徐州的游客陈佳和家人一起游览京杭运河内运河道“一河两岸”的风景。“品着美食，看着美景，听讲解员介绍各个景点的历史文化，别有一番韵味。”陈佳说。

“以前过年主要是在家团聚，现在更想趁着假期，带家人出来走走看看，让孩子们了解更多传统文化。”陈佳说。在运河记忆街区举办的国潮游园庙会上，陈佳和孩子一起体验了钩织技艺、剪纸艺术、香囊制作等项目，感受浓浓的文化味。

旅游成为新年俗。申遗成功后的首个春节，人们走出家门，体验各地丰富多彩的年俗年味，尽情感受传统文化和现代文明交融的独特魅力。经文化和旅游部数据中心测算，春节假期8天，全国国内出游5.01亿人次，同比增长5.9%；国内出游总花费6770.02亿元，同比增长7.0%。

在各大出游平台，各类旅游产品预订火热，实现较快增长。美团旅行数据显示，春节假期国内文旅消费火热，假期前5日，“春节旅游”搜索量整体上涨168%，“非遗”搜索量同比上涨212%，“春节庙会”搜索量暴增633%。滴滴出行数据显示，春节假期旅游度假等需求集中释放，打车完单量同比上涨17%。

文旅更加深度融合，烘托出浓浓年味。“吉时到，鸣晨钟，开城！”伴着清越的晨钟声，济宁曲阜明故城大门徐徐打开。城门内，牌坊巍然、砖青瓦黄、古树参天，孔府、孔庙门前，红灯笼高高挂起。纷至沓来的脚步，熙熙攘攘的人群，唤醒了古城，也点燃了浓浓的年味。“要带孩子们接受文化熏陶，感受年节氛围。”来自河北沧州的游客刘东带着孩子在“三孔”开启了文化之旅。

春节假期，济宁策划推出了祈福游、民俗游、庙会游、赏灯游、冰雪游、文博场馆游、剧场游等年味十足的文旅产品。在曲阜三孔景区，从小年即开启“孔府过大年”模式，推出文创年集、三星赐福、民俗巡游、盖章通关等活动，吸引广大游客打卡体验。

冰雪旅游走热，济宁梁山县推出“梁山雪乡”、梁王冰雪大世界、狗熊岭雪乡等一系列“冰雪游”主题活动。在梁山水浒影视文化体验园“梁山雪乡”景点，全国各地游客前来游览。园内白雪皑皑，错落有致的仿宋建筑身披银装，酒肆、茶楼、客栈点缀其间。白天可以体验戏雪的乐趣，晚上可以欣赏绚丽多彩的花灯，感受冬日的浪漫与美好。

济宁微山湖旅游区结合本地特色资源，精心策划推出涵盖冰雪旅游、乡村旅游、温泉康养、亲子趣玩等不同主题的多条旅游线路，推出非遗打铁花等特色演出活动，为游客提供多样化的选择。

文旅市场的火热，离不开政策的支持。春节前，济宁推出“陪着爸妈游济宁”大学生“全家福”旅行季和“情牵故里 回家过年”济宁返乡游子免费游活动，向全国大学生宣传推介陪父母住济宁、免费游景区等优惠措施。春节假期，济宁市公共文化场馆免费开放服务人次突破37万，举办活动460场次。

供需两端发力带动文旅市场实现“开门红”。济宁市文化和旅游局数据显示，春节假期，济宁市纳入监测的24家旅游景区累计接待游客425.58万人次、同比增长19.82%，营业收入1.86亿元、同比增长30.33%。

县域消费加快提质升级

本报记者 齐志明 周 欢

每逢赶集日，也是商超热销时。逢集当天，记者来到江西金溪县琉璃乡一家连锁超市，各类商品琳琅满目。在食品专区，甘蔗、茭白、菠菜、菊花菜、优质大米、腊肉香肠等码放得整整齐齐。在烹饪用品、文化用品、婴幼儿乳粉等专区，人流涌动，村民在家门口就能买到心仪的各种商品。

春节假期，千年古县金溪处处展现出流通畅、消费旺、活力足的生动图景。金溪县持续增强县城商业辐射能力，提高乡镇商业集聚效应，提升村级商业便民服务水平。目前，该县已建成县城综合商贸服务中心1个、乡镇商贸中心14个、村级便民商店217个，实现县乡村三级商业网点全覆盖，初步形成以县城为中心、乡镇为重点、村组为基础，分工合理、布局完善的一体化县域商业网络体系。

观一县，看全国。金溪县居民在家门口就能买到“心头好”，映衬出我国县域商业网络设施和业态不断完善，百姓消费升级步伐在加快。2024年，我国持续推进“千集万店”改造，升级改造5856个县城和乡镇商贸中心、5.3万个村级便民服务商店。商业设施的建立健全，带动县乡居民消费热情高涨。2024年，乡村消费品零售额6.7万亿元，同比增长4.3%，增速高于城镇0.9个百分点；乡村居民人均消费支出增长6.1%，增速比城镇快1.4个百分点。

“金溪藕丝糖以甜、脆、香酥而著称，外形美观、落口消融。现做现卖，确保新鲜，一盒250克，39元快递包邮到家……”2月4日上午，在金溪县对桥镇旸田村电商基地，旸田村党总支书记、村委会主任邓志晖正和村民一起直播带货。短短2个小时，何源冬笋、金溪贡面、金溪藕丝糖等当地10余种特产就卖光了，销售额达2万余元。

“过去我们收寄快递，需要去集镇，来回奔波费时费力。现在方便多了，村里就有快递站点，走几步就到了，大家网购热情更高了，卖农产品也更便捷了。”金溪县何源镇杨家村村民杨金胜介绍，“去年底，我没出村就将600多公斤雷竹笋干在网上销售一空。今年家里买年货也没有出村，全是网上下单，没过几天就在村综合便民服务站收到了货。”

金溪县商务局局长张高介绍，全县以农村客运、物流运输、邮政快递企业为依托，持续完善县、乡、村三级农村物流体系，实现了“县城有分拣、乡镇有网点、村村通快递”。目前，全县已建成县级现代物流园2个、县级冷链物流中心1个、乡镇冷链物流中心14个、乡镇交通运输综合服务站14个、村级客货邮驿站136个。

为加快推动农村电商高质量发展，金溪县统筹各方资源，打造12个县域电商直播基地、15个电商技能实训基地，多种形式开展电商实操培训，全面提升各类人才电商创业就业水平，鼓励电商平台、直播团队充分挖掘农村特产资源，培育电商特色品牌达20余个。

快递进村、网购到家、直播销售……金溪县积极发展电商与物流新业态新模式。当前，我国村级电商服务站点超15.8万个，95%的行政村通快递。随着农村物流资源进一步整合、农村电商潜力进一步释放，“手机成了新农具，直播变成新农活”将成为更多农民生产生活的日常。

夜幕降临之后，金溪县秀谷镇王家巷历史文化街区内流光溢彩。不远处的文艺演出，吸引了不少群众观看。“这里活动丰富多彩，除了听大戏、品美食、赏非遗外，也有很多儿童娱乐项目，特别是一些动手类的文化项目，孩子们特别感兴趣。我常常带着孩子来这儿体验雕版印刷、油面制作、创意剪纸等项目，然后逛逛夜市、吃点小吃，一家人特别快乐。”来自县城新城区金灿豪门小区的居民刘金兰说。

围绕“夜游、夜演、夜购、夜娱”等主题，金溪县结合县情实际，按照最小干预、原真保护等原则，融入中医康养、陶瓷文化、地方戏曲等元素，将一大批历史文化街区打造成集“吃、住、玩、游、购、娱”为一体的综合型消费网红打卡地。金溪县文广新旅局局长黄武清介绍，全县精心策划并推出了一系列独具特色的文体娱乐活动，着力培育新“夜”态，推动古街夜经济从单纯的“味觉经济”“视听经济”，向沉浸式、互动式、艺术式的“体验经济”转变，让古街的烟火气越来越浓。

金溪县的商业蝶变，映照出中国县域消费市场提质升级之进。未来，伴随着供应链、物流配送、商品和服务下沉以及农产品上行加快，更多资源要素向农村市场倾斜，我国县乡居民个性化、多层次、品质型消费需求必将得到进一步释放，老百姓日子将越过越红火。

主题乐园刷新消费体验

本报记者 罗珊珊

随着《黑神话：悟空》《哪吒之魔童闹海》等作品的火热，中国传统文化又一次吸引了大众目光，带动文化消费活力迸发。

春节假期，位于江苏淮安的西游乐园成为不少游客的新去处。“《西游记》是我和孩子两代人共同的童年记忆，孩子们非常喜欢孙悟空，一定要来玩。”山东游客王敏和丈夫带着两个孩子快速赶往游乐项目区域，时不时拿出手机从乐园官方微信小程序上查看各项目实时排队情况。

一座主题公园，在游乐场娱乐属性之外，更是文化交流沟通的载体，已成为推动区域经济和文化消费多元化发展的重要力量。放眼全国，上海迪士尼、北京环球影城、常州恐龙园等主题公园，早已是城市文化的重要组成，成为青年消费者追逐的热点。

淮安是《西游记》作者吴承恩故居所在地，以《西游记》文化IP为核心打造的西游乐园，如今已成为城市文化新地标。“我们将《西游记》文化与游玩设备设施有机融合，运用超感官飞翔车、4D眼镜技术、全息投影、动作捕捉跟踪等先进技术，共打造了42个室内外游乐项目，以及花车巡游、闭园秀等46场氛围演艺，让游客沉浸式体验‘取经路’。”西游乐园相关负责人介绍。

今年春节，围绕“非遗中国年”主题，西游乐园推出火壶、变脸、国潮乐器表演以及鱼灯巡游等传统民俗活动，日均演出超80场，不断创新供给为游客解锁多元化、沉浸式的文化体验。

深挖西游文化丰富消费供给，乐园开发了各式各样的文创周边，春节新上市的世界美食之都系列产品，将淮安地区美食中的蒲菜、文楼汤包、盱眙小龙虾与孙悟空、猪八戒等形象相结合，开辟专门售卖区，并向游客提供表演。“孩子一看到炼丹炉里的汤包悟空就不走了，还有工作人员和游客互动，文创卖出了情绪价值，挺好玩。”离开文创店时，王敏还顺手给孩子买了一根金箍棒。

夜幕降临，乐园精心策划的新春特别版无人机烟花秀震撼上演。千架无人机腾空而起，“蛇年大吉”“巳巳如意”以及唐僧师徒四人等造型依次呈现，科技感十足，“天空之门”“七彩祥云”更是将创意拉满；喷泉喷射形成的水幕上，真假美猴王、智取芭蕉扇等西游情节以投影形式呈现，精彩部分烟花升起，声光电与喷泉的组合，让游客耳目一新；水幕秀最后，烟花依次绽放，将现场气氛推向高潮，游客们纷纷举起手机定格下精彩瞬间。

专家认为，主题公园能提供人文历史、娱乐项目、舞台演艺等多种旅游体验，并配有相对完善的餐饮和住宿服务，能够满足出游的多重需求。对于既想与家人团圆、又想利用假期休闲度假的游客来说，主题公园是结伴出游的好去处。据介绍，春节西游乐园单日最高客流量突破3万人次，餐饮、住宿、文创周边等二次消费以及客单价数据创历史新高。

入境旅游激发市场动能

本报记者 欧阳洁 杨 迅

“我在网络上了解到中国免签政策，感觉这样来中国旅游很方便。这是我第一次来到中国，希望以后再去北京、重庆看看。”春节前，泰国游客阿卡尼帕特·马里斯来到湖南张家界，一连玩了五六天。

除夕当天抵达张家界的韩国游客申京宪说：“这是我时隔20年后再次来到张家界，感受非常深刻，不仅城市景观发生了巨大的变化，来这里游玩的人也非常多。我体验了春节独特的文化，也品尝了很多当地特色美食，感受到春节浓郁的和睦、友爱氛围。”

今年春节是首个世界“非遗版”春节。随着中国持续扩大免签国家的范围，全面放宽优化过境免签政策，“中国年”正在成为“世界年”。今年到中国过春节的外国游客较2024年增长了150%，创下新高。

充满魅力的古迹山水、底蕴深厚的历史文化、丰富多元的美食民俗，吸引了越来越多外国游客来到中国。便利的通关过程，让游客更愉快地开启中国之行。“我们优化口岸服务，实现无感通关，让入境游客切实感受通关便利。”长沙黄花机场海关关长杨晓勇介绍，“今年春节，长沙黄花机场海关在长沙机场口岸监管的入境航班同比增长约38.5%，入境人员数量增长21.2%。根据出入境旅客数量变化，我们增配现场力量，优化旅检通道设置，将入境航班通关时间保持在60分钟内。”

如何保证高效、无感通关？长沙黄花机场海关旅检一科科长张超介绍，在航班落地之前，海关已经对航班进行了全面“体检”。航空公司会通过专用系统向海关申报相关数据、事项，海关在后台利用风险分析模型，对该趟航班既往登临检查情况、检出数据等风险因素进行自动分析，对于低风险航班，自动下达放行指令，航班抵达后，可直接打开舱门下客。

旅客通关入境环节，在近2米长的卫生检疫区域，海关配置了一体化智能检疫通道，集成红外体温监测等功能，能测量旅客体温等情况，没有健康异常的旅客不需要停留，短短几秒内即可通过。

旅客提取托运行李后，到达入境行李查验区域。张超介绍，在这里，旅客并不需要拖着托运行李在海关监管通道上逐一过机检查。在旅客托运行李搬运到转盘上时，海关的先期机检设备已经将行李图像实时传输到判图中心，关员会对行李进行图像检查。没有发现异常的行李，直接通过转盘转送到旅客身边，对于存在风险的，现场关员会在查验区开箱检查。

湖南长沙市在市内高铁站等热门旅游点设立城市航站楼，旅客游玩之前可先在城市航站楼办理出境值机手续，托运行李可由工作人员直接打包运到机场航站楼，办理托运和海关监管手续，而不必拖着沉重的行李游玩。轻松游玩后，出境旅客到达机场不需要再办理相关手续，受到旅客欢迎。

火热的“中国游”，带来消费市场新增量。携程旅行数据显示，春节假期，湖南入境游订单量同比增长87%，其中，长沙入境游订单量同比增长88%。按照湖南文旅统计的春节人均消费大致可估算，春节外籍旅客在湖南消费额达5000余万元。

火热的“中国游”，有赖于配套服务设施的持续优化。以支付服务为例，支付宝统计显示，1月28日至2月1日，春节假期前5天，入境游客使用支付宝消费金额同比增长1.5倍，使用支付宝做外国人生意的中国商家数量增长一倍。其中，免签入境的游客消费金额涨幅更大，来自240小时过境免签国以及中国单方面免签国家的游客，使用支付宝消费金额同比增长近2倍。

“中国游”是中国文化软实力和国际竞争力全面提升的见证，更让世界看到一个开放自信、充满活力的中国市场。越来越多的外国游客以全新的视角观察中国，感受真实、充满活力的中国市场，也为中国消费市场带来新动能。

《 人民日报 》（ 2025年02月12日 19 版）