我国将着力打造高质量户外运动目的地（新视点）

在冰天雪地中滑冰滑雪，在碧海蓝天中冲浪潜水，在幽静山谷中越野攀岩……刚刚过去的春节假期，许多居民走出家门，享受户外运动带来的乐趣。

近年来，户外运动需求快速增长，服务供给能力显著增强，已成为推动全民健身和自然资源转化利用的重要力量。前不久，国务院办公厅转发国家发展改革委、体育总局《关于建设高质量户外运动目的地的指导意见》（以下简称《指导意见》），提出到2030年，建设100个左右设施完善、服务优质、赛事丰富、国际知名的高质量户外运动目的地，带动我国户外运动参与人数持续增长，在全民健身中的地位更加突出，成为新的经济增长点。

“我国户外运动资源丰富，冰雪、山地、水上、陆地、航空等运动都有条件在东西南北和春夏秋冬开展，参与人数已超过4亿。户外运动有力带动文化旅游、装备器材、餐饮住宿等领域发展，对全民健身、扩大内需、乡村振兴等的支撑不断增强。”中国宏观经济研究院研究员魏国学表示。中央财经大学体育经济研究中心主任、教授王裕雄认为，建设一批高质量户外运动目的地，不仅能有效提升我国户外运动产业规模，也将进一步扩大我国户外运动产业全球影响力。

为此，《指导意见》从户外资源布局利用、户外基础设施提升、户外安全体系建设、户外保障资金支持等方面作出部署。

科学规划，合理布局。根据地区的自然资源特征，《指导意见》提出多个具体发展方向。例如，东北、华北和西北地区因其丰富的冰雪资源，可重点发展滑雪、冰上运动等项目；西南地区可依托山地资源发展山地越野、攀岩等极限运动；长三角、粤港澳大湾区等沿海城市可聚焦水上、桨板、潜水等海洋运动的开发。“这一因地制宜的布局不仅能推动各地特色项目的发展，还能够促进本地特色产业的崛起，实现产业发展与地方经济的良性互动。”清华大学体育产业发展研究中心主任王雪莉说。此外，《指导意见》倡导充分利用自然环境打造运动场景，推动户外运动项目有机嵌入绿色生态环境，而不是通过“大拆大建”“无中生有”打造户外运动目的地。

系统施策，综合推进。“户外运动目的地不仅仅是地理空间和自然资源的概念，而是一个产业生态体系。这一生态体系除了优质的资源和设施作为基础之外，还包括产品和服务、赛事体系、经营主体等板块。”王裕雄告诉记者，《指导意见》对于如何培育这些要素，培育什么样的要素作了具体指导。比如在产品和服务设计方面，强调要丰富户外运动产品和服务种类，优化参与者的运动体验和消费环境，同时推进户外运动与旅游、文化、康养、教育等业态的深度融合，打造融合性的消费服务产品和空间。在打造赛事体系方面，提出既要丰富群众性户外运动活动，要发展全国性精品赛事体系，也要加强赛事活动国际合作。

资金支持，保障建设。《指导意见》提出，通过中央预算内投资、地方政府专项债券等对符合条件的高质量户外运动目的地项目建设予以支持。还提出整合体育彩票公益金、相关公益性基金等资金渠道，为高质量户外运动目的地开展相关活动提供经费助力。

“《指导意见》的出台将进一步赋能我国户外运动产业发展，更好满足人民群众快速增长的休闲健身需求，推动户外运动产业平稳健康发展。”王裕雄表示。

《 人民日报 》（ 2025年02月12日 18 版）