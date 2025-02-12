春节假期汽车等产品以旧换新销量达860万台（套）

本报北京2月11日电 （记者刘志强）记者从国家发展改革委获悉：春节假期（2025年1月28日至2月4日），全国消费品以旧换新活动火热开展，汽车、家电家居、手机等数码产品等以旧换新销售量达到860万台（套）、销售额超过310亿元，消费市场活力有效提升。

1月8日，国家发展改革委、财政部印发加力扩围实施“两新”政策的通知，对2025年“两新”工作进行整体部署；首批810亿元超长期特别国债资金第一时间下达，支持地方抓紧启动各领域以旧换新工作。商务部等部门及时出台汽车、家电、手机、家装消费品等领域更新换新实施细则。春节假期前，31个省、自治区、直辖市即全面启动消费品以旧换新，实现政策衔接和资金接续。

在“两新”政策加力扩围带动下，消费者参与更新换新热情高涨。初步梳理，北京、江苏、浙江、河南、湖北、广东等以旧换新销售额均超过15亿元，位居全国前列。税务总局数据显示，春节假期，全国家电、手机销售收入同比分别增长166%、182%，其中电视机销售收入同比增长227%。主要电商平台春节假期消费品以旧换新搜索量超过4000万次，订单量同比增长40%以上。

新增实施手机等数码产品购新补贴，是今年“两新”政策加力扩围的一大亮点。春节假期，消费者“辞旧机、迎新机”的热情被点燃，手机成为今年春节换新潮中的主力。初步梳理，春节假期全国手机等数码产品销售量突破450万台，销售额占消费品以旧换新总销售额的45%。有关电商平台数据显示，在春节假期参与以旧换新补贴的家电和手机等数码产品中，手机销售额占比近70%。

《 人民日报 》（ 2025年02月12日 11 版）