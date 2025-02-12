“哪吒”电影里的中药，都有哪些功效

近期热映的电影《哪吒之魔童闹海》中有一段情节：陈塘关总兵李靖给了申公豹一份药材代购清单，包括三七、蒲黄、茜草、冰片、血竭、红花、当归、苏木、马钱子等。专家表示，这些中药大都可以治疗跌打损伤，具有化瘀、补血等疗效，其中几味药还适用于日常保健。

三七又名“田七”“金不换”，自古至今被誉为“伤科圣药”。《本草求真》中记载，“凡金刃刀剪所伤，及跌扑杖疮血出不止，嚼烂涂之，或为末掺，其血即止。”

北京中医医院药学部副主任药师范峥介绍，三七味甘、微苦，性温，归肝、胃经，具有化瘀止血、活血定痛的功效，主治各种出血证，瘀血肿痛、跌打损伤等。

三七内外皆可服用，内服时煎汤、研末或入丸、散；外用时磨汁涂或研末调敷。范峥表示，电影中所说的田七粉是用三七主根制成的粉，用于小面积外伤出血。若炮制为熟三七，除化瘀外，还有补血养血的功效。

蒲黄是香蒲的干燥花粉，味甘，性平，归肝、心、脾经，有止血、化瘀、利尿的功效。《神农本草经》记载，蒲黄“主心腹膀胱寒热，利小便，止血，消瘀血。久服轻身益气力。”与茜草配伍使用，既能凉血，又能化瘀，止血而不瘀。现代药理研究表明，蒲黄有扩张血管、降血压血脂、抗凝血、止血、抗炎、利尿等作用，可治疗冠心病、心绞痛、高脂血症等疾病。

血竭是一种树脂分泌物，主要产自东南亚，属舶来品。血竭味甘、咸，性平，归肝经，具有活血定痛、化瘀止血、敛疮生肌的功效，主治跌打损伤，瘀滞心腹疼痛，外伤出血，疮疡不敛。

范峥表示，血竭外用时研末撒敷，止血化瘀、止痛作用较好。与三七伍用，相得益彰，散瘀止痛、化瘀止血之功明显加强。

茜草味苦，性寒，归肝经，《本草纲目》中记载，茜草能“通经脉，治骨节风痛，活血行血”，常用于治疗跌打损伤、风湿痹痛等。茜草与蒲黄、血竭均有消除局部肿痛和淤青作用，搭配三七使用时，止血止痛效果更佳。

冰片也是一味常见的伤科外用药，味辛、苦，性微寒，归心、脾、肺经，能抗细菌、真菌，抗炎镇痛，主治闭证神昏，目赤肿痛，喉痹口疮，疮疡肿痛，疮溃不敛，水火烫伤。中医认为“不通则痛”。范峥介绍，冰片性凉、开窍醒神，因此有助清热消肿、止痒止痛，大部分外用药方都离不开冰片。

红花味辛，性温，归心、肝经，具有活血通经，祛瘀止痛的功效。主治血滞经闭、痛经，胸痹心痛，血瘀腹痛，胁痛，跌打损伤等。红花是治跌打损伤、瘀滞肿痛之要药，常配木香、苏木、乳香等药用；或制为红花油、红花酊涂擦。

苏木是一味活血化瘀药，味甘、咸、辛，性平，归心、肝经，能活血化瘀、舒筋活络，主治跌打损伤、骨折筋伤、瘀滞肿痛等。范峥表示，苏木与红花同属止痛佳药，两药共同熬煮汤药，能加强彼此药效，活血通经、消瘀止痛效果更好。

当归是血家圣药，也是妇科第一妙药，许多经典药方中都能看到它的身影。当归味甘、辛，性温，归肝、心、脾经，有活血补血之效，能调经止痛、润肠通便。当归含有丰富的挥发油、维生素和矿物质，因此部分人群服用后可能出现大便溏稀的情况，属正常现象。

马钱子是一味拔毒消肿敛疮药，味苦，性寒，归肝、脾经，能够疏通经络、散结、消肿、止痛，主治跌打损伤、骨折肿痛等，是伤科疗伤止痛的佳品。范峥提醒，马钱子具有强烈毒性，其中含有番木鳖碱，5—10毫克即可使成人中毒，30毫克可致死亡。马钱子在药方中的安全剂量非常小，过量使用可能出现头晕、嘴麻、全身肌肉抽搐等症状，切忌自行购买使用。

中华老字号浙江方回春堂主任中医师鲁丽介绍，三七被誉为“血管清道夫”，距今已有400多年药用历史，可用于散瘀止血，消肿定痛。

蒲黄是活血化瘀的能手，《本草正义》记载有将蒲黄磨成细粉外敷，“自有生肌之力”，具有止血，化瘀，通淋的功效。

茜草被称为“血见愁”，在《本草纲目》中又被称为“西天王草”，是清热止血的“神器”，可用于凉血、祛瘀、止血、通经。冰片又称“龙脑香”，以片大而薄、色洁白、质松、气清香纯正者为佳。

血竭可以说是活血圣品，别称“麒麟竭”，《本草纲目》称之“木之脂液，如人之膏血”。红花则是很多养生达人十分熟悉的中药材，可以活血通经，散瘀止痛，但红花少用可养血，多用则破血，日常使用要注意适量。

苏木就是老百姓常说的“红柴”，大家一般能看到的中药苏木，都是已经炮制过的，确实很像红色的火柴。古人认为苏木的中心横纹像紫角，是“木中尊色”。

马钱子又叫“番木鳖”，原产于印度、越南、缅甸等地。用之得当，可起重病、疗沉疴，但在日常使用中要格外注意用量。

鲁丽强调，马钱子虽止痛但有毒，古今中医家认为毒性甚烈、钻筋透骨，要少用或慎用；血瘀出血者可用红花、蒲黄，但血虚出血者要禁用红花、血竭，慎用蒲黄。

鲁丽说，在这些药材中，有不少属于药食同源，可用于日常保健。比如三七，可将三七研磨成粉，每日以温水冲服（空腹更佳），适合气滞血瘀者；或在炖鸡汤、排骨汤中加3—5克三七粉，可增强免疫力。当归具有补血活血、调经止痛的功效，可用3克当归片加3颗红枣煮水，适合血虚面色苍白者；也可用当归炖鸡汤，半只鸡加10克当归片和15克黄芪，可实现气血双补。

红花作为一味常见中药材，从治疗女性经闭、痛经等妇科问题，到跌打肿痛后常用的“红花油”，再到冠心病、心绞痛以及血栓闭塞性脉管炎等疾病的现代用药成分，处处都有它的身影。

除了可泡水服用，红花也常见于泡脚包中，常与艾草、益母草、老姜、陈皮、桂枝等药材一起，在泡脚时起到缓解疲劳、暖身温阳的作用。红花也有药食同源之用，在熬煮鸡汤时搭配无花果、红枣等食材，有活血祛瘀的效果，但一定要控制用量，建议在3克左右即可。

鲁丽提醒，上述中药多数有活血化瘀之功效，因此孕产妇均需慎用。像苏木常用于骨伤科，内科鲜用；蒲黄、茜草、马钱子等药材在日常生活中也较为少见，如若摔伤需要中医中药治疗，还是要找专业医生开方，不可自行使用。

《 人民日报 》（ 2025年02月12日 14 版）