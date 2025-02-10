景区摆渡车，便利还是谋利？（金台视线）

春节假期，谢先生到广东梅州市粤东大峡谷景区游玩，刚到门口，摆渡车先影响了好心情。他在人民网“人民投诉”留言反映了该问题。

记者致电谢先生了解相关情况。“停车场距离景区大门太远，大概要走2公里路程，坐摆渡车则要20元一位，感觉不值得。”谢先生决定走过去，“这段路很窄，摆渡车与行人混行，车速很快，差点撞到小孩子，景区怎么能这么设置摆渡车？”

乘坐摆渡车，从景区门口到主景点游览，或者从一个景点快捷地前往另一个景点，是旅游景区游客的常规选择。景区设置摆渡车，有利于保护生态环境，还可为游客节省时间和体力。然而，不少游客遇到过景区的摆渡车收费高、服务差、强制消费等问题。大家呼吁，摆渡车应当回归其设置初衷，服务游客，保护环境，让游客在景区游玩更舒心。

景区入口与主景点距离过远，让游客不得不乘坐摆渡车

有读者网友反映，一些景区有意将停车点与景区大门拉开很长距离，或者将大门入口与核心景点拉开一段距离，使乘坐摆渡车成为游客的“必选项”。

去年11月，姚女士一家自驾前往山西大同市浑源县悬空寺景区游玩。在距离景区大门5公里处就有工作人员拦截，表示前面停车场已满，需要乘坐摆渡车前往景区。在随后的2个卡口处，也都有工作人员拦车并给出相同说法。“我们坚持开过去，一直开到离景区大门最近的停车场，发现那里有近百个空余停车位。此前拦截车辆就是为了让我们乘坐20元一位的摆渡车。”姚女士说，“我那一趟在山西游玩了15天，碰到多次强制乘坐摆渡车的情况，体验感不太好。”

姚女士说，即便是停在距离景区大门最近的停车场，又走了大概15分钟才到景区大门。记者发现，一些景区大门距离核心景区动辄几公里的路程，为了有足够的体力游玩核心景点，大多数游客都只能花钱乘坐摆渡车。

江西南昌市读者高先生则质疑，“出于环保考虑，可以禁止社会车辆进入景区。但有必要把景区门口和核心景区的距离设置得这么远吗？”

那么，景区下车点至景区大门的距离，或者景区大门至核心景点的距离多长较为合理？

“在大部分的平地景区，用地条件允许的情况下，如果停车场设置得过远，迫使绝大多数游客必须乘坐摆渡车，增加了游客的交通成本和时间成本，那就是不合理的。”中山大学管理学院副教授罗浩说，有的景区为了创收而强制游客乘坐摆渡车，更是需要纠正的做法。

但是，这段“距离”也并非越短越好，需要综合考虑景区地形。“如果距离过近，可能占用核心区域土地，不利于客流疏导和生态保护。还有一些山地景区，为了保护环境和游客安全，禁止自驾车上山。同时，因为高山景区平地少，停车场等设施需要设置在山下，这种情况下，提供摆渡车服务是适当的。”罗浩说，景区应根据规模、游客流量和土地价格等因素合理规划这段距离。

还有游客质疑一些景区摆渡车的设置点位是否合理。去年“五一”假期，北京的耿女士一家前往一处山地景区游玩。“我们走到半山腰，发现可以乘坐摆渡车，就购买了每人30元的摆渡车车票。”耿女士说，“大家都以为是到山顶的摆渡车，坐了十来分钟到站后发现，摆渡车只是停在了另一个半山腰。前后景色没有多少差别，而且距离本身也不长，这样的摆渡车完全没必要设置。”

专家表示，摆渡车的点位设置，应当以提升游客的游览体验为前提。“不同人群的需求不尽相同。有的摆渡车设在大门口与核心景区之间，有的设置在景点之间，还有的是巡回摆渡车，游客招手即停。景区应让游客有选择的权利，不可强制消费，也应考虑游客的切实需要，把摆渡车作为提升景区服务品质的一项工作去对待，才能让消费者满意。”罗浩说。

收费偏高、捆绑销售、管理不当……景区摆渡车给游客的体验感不佳

“摆渡车的乘车费和门票费差不多，甚至比门票还贵”“景区门票绑定摆渡车车票销售，想不坐都不行”……读者反映，一些景区以创收为目的设置摆渡车，引起游客不满。

去年，李女士到陕西西安市翠华山景区游玩。“进入景区后乘坐摆渡车每人20元，大人小孩同样价位，且不是通票，如果在某个景点下车，再上车需要再买票。我们一家三口买景区门票168元，乘坐摆渡车花了180元。”李女士说。

摆渡车每人数十元，甚至超过门票价格，增加旅游成本，让消费者不满。河南漯河市读者张先生表示，“摆渡车不能等同于观光车，只是单纯的交通工具。一辆电瓶车走那么一段路，怎么能收那么高的价格？”

根据《中华人民共和国旅游法》规定，利用公共资源建设的景区的门票以及景区内的游览场所、交通工具等另行收费项目，实行政府定价或者政府指导价，严格控制价格上涨。拟收费或者提高价格的，应当举行听证会，征求旅游者、经营者和有关方面的意见，论证其必要性、可行性。

由此可见，摆渡车作为景区内一种交通工具，收费过高并不符合规定。专家表示，一些景区通过外包的方式，将摆渡车进行商业化运营，虽然可以获得一定的收益，但如果景区过度依赖摆渡车创收，忽略游客体验，会有损景区吸引力。

还有一些景区为了提高收入，将门票和摆渡车票捆绑销售。有网友在人民网“人民投诉”反映，来到河南辉县市万仙山景区游玩，景区的门票价格62元，乘坐摆渡车的交通费45元，必须一起购买。该网友留言说：“对于60岁以上的老人，门票免费，但不花钱坐景区摆渡车就不让入内。”

“景区门票与摆渡车票捆绑销售的做法，其实就是让摆渡车成为门票延伸的刚性消费。这种做法明显违背市场的自由选择原则，限制了游客的消费自主权。”复旦大学旅游学系副教授郭旸说，“景区应根据自身的特点和市场定位，谨慎权衡捆绑销售带来的短期收益和长期影响。”

还有读者网友反映，一些景区摆渡车存在管理不当的问题。有网友反映，在内蒙古乌兰察布市黄花沟景区，雨中排队等候摆渡车一个小时后被告知，摆渡车因堵车无法到达接驳点；还有网友反映，湖北襄阳市古隆中景区摆渡车乘车处无工作人员管理乘车秩序，“摆渡车开过来，原本排队的游客一拥而上，瞬间混乱，差点造成踩踏，而且摆渡车严重超载，安全隐患很大”。

提升服务水平，让摆渡车给游客带来更多便利

景区如何设置摆渡车才能让游客满意？专家表示，对于摆渡车的设置，应综合考虑景区的规模、游客流量、土地价格等因素。

对于摆渡车距离问题，专家认为应当进行合理规划。对于大型景区，虽然可以通过合理的交通规划和摆渡车服务，将停车场设置在距离核心景点适当远的位置，以降低土地成本，并通过摆渡车收费来弥补部分运营成本。但在路程规划时，要充分考虑游客的心理和体力因素，合理设置景观和服务设施，有效解决游客的交通问题。

“说到底，游客对于景区摆渡车的意见还是主要集中在价格上。无论距离远近，只要摆渡车车票的定价合理，游客是愿意花钱乘坐摆渡车的，毕竟能够省时省力。”郭旸说。

专家表示，一些景区制定摆渡车价格时，在综合考虑车辆购置维护、人员薪酬、能源消耗等成本的基础上，还利用独占性追求更高的利润，而没有充分考虑游客的感受和体验。

实际上，有关部门已经对此作出了规定：2023年12月，国家发展改革委办公厅发出《关于进一步加强景区价格管理有关工作的通知》（以下简称《通知》），明确规定景区内交通工具（包括观光车、摆渡车、索道、缆车、游船等）、配套停车场到景区大门的交通工具，除因安全、环保等确有必要统一乘坐外，不得强制要求游客乘坐并收费。

同时，《通知》还明确规定，各地要按照补偿合理成本不计利润的原则，从严核定配套停车场到景区大门交通服务价格，有效遏制景区不合理外移游客接待中心、配套停车场，增加游客配套交通费用负担等行为。

一些地方也出台了相关措施。比如，去年6月，四川省发展改革委发布的《关于加强景区价格管理有关事项的通知》明确规定，对偏离成本、价格过高、群众反映较大的景区交通工具票价要予以重新核定，降低价格，不得通过景区交通工具谋取过高利润。

有的景区免费提供摆渡车服务，受到游客的肯定。专家表示，并不能“一刀切”地要求景区免费提供摆渡车服务，需要根据景区的实际运营情况而定。可以推动实施价格听证制度，让景区、游客代表、专家等各方参与，确保收费标准的制定充分反映市场供需和社会公平。

有读者建议，景区需要树立长期经营的理念，无论是摆渡车的起始点设置，还是车票定价，景区都应该重视游客体验，不能只关注短期利益。

对于摆渡车运力不足的问题，专家分析，除了旅游旺季客流量大，还暴露出景区的管理水平不足和调度能力欠缺的问题。“景区可以根据客流量大小按景点分段安排摆渡车，而不是一辆车从头到尾贯穿所有景点，以提高周转速度，缓解旺季的拥挤。”罗浩说，“景区还可以通过精细化管理和成本效益分析，根据实际情况调整摆渡车的班次和路线，在保证营收平衡的同时，确保游客在高峰期也能有良好的出行体验。”

此外，还有不少游客遇到摆渡车中途停驶、服务态度恶劣、司机超速等服务质量问题。专家建议，除向景区投诉外，游客也可向当地文旅部门投诉，或通过12345政务服务热线寻求帮助。同时，景区需加强对服务人员的培训，提升服务质量，确保游客有良好体验。

“建议景区在与摆渡车运营方签订合同时，明确车辆维护、服务质量和安全标准等条款，并建立相应的惩罚和奖励机制。同时，通过建立完善游客投诉处理机制和对运营方的严格考核，有效提升摆渡车的服务质量和安全水平。”郭旸说。

《 人民日报 》（ 2025年02月10日 07 版）

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