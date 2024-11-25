人民网

人民日报报系

人民日报 人民日报海外版 中国汽车报 中国能源报 健康时报 证券时报 国际金融报网 讽刺与幽默 中国城市报 新闻战线 人民论坛 环球人物 中国经济周刊 民生周刊 国家人文历史 人民周刊 人民数字

旗下网站

全国重点实验室 环球网 海外网 人民图片 人民网研究院 人民慕课

创新服务平台

写易智能创作引擎 人民网智慧党建体验中心 828企业服务平台 人民云
人民网>>健康·生活

人民网“人民投诉”平台发布“双11”消费维权数据报告，不少网友反映——

享受政府补贴，为何就不可价保？（百姓关注）

本报记者 赵 兵 人民网记者 崔元苑
2024年11月25日08:11 | 来源：人民网－人民日报
小字号

　　随着今年“双11”网购促销活动落下帷幕，各大平台销售数据逐渐出炉。相比于往年，今年的“双11”周期长、力度大、势头猛，无论是促销力度、产品质量还是商品价格，都出现了积极变化。然而，在肯定成绩的同时，老问题新问题也相互交织。

　　据统计，人民网“人民投诉”平台“双11”期间共收到1.7万余条投诉信息（点击查看报告全文）。其中，手机、家电、智能产品、美妆服饰等消费领域投诉量大；平台“国补”“以旧换新”等优惠规则不透明，保价服务藏“猫腻”，直播间虚假“破价”，“百亿补贴”商品货不对板，“高价预售”欺诈等问题反映突出。

　　“以前只有一批预售，现在周期变长，活动安排更合理，不会焦虑了。”网友小然说。如今的“双11”已走过16个年头，消费者心态也更加“淡定”，各电商平台也不约而同将大促时间提前和延长，改善了消费者的购物体验。然而，价保商品退差价难、售后难的问题依然突出。

　　“商品价格一天降一价，价保也不支持”“购买的净水器价保期内降价后拒绝价保，客服解释说用的优惠政策不一样”……不少网友留言表示，价保服务并没有发挥应有作用。

　　记者调查发现，此次“双11”不少平台将大促分为多个阶段，消费者常常发现在第一批促销期间买的商品到了第二批促销时，由于商家优惠机制以及叠加红包、消费券的不同导致价格更低，向平台申请价保却不一定能得到支持。还有个别商家和平台滥用“价保解释权”，随意篡改价保规则。

　　今年，政府补贴叠加“双11”优惠，为市场注入了强劲动力。家电、消费电子品类在相关补贴政策的支持下，优惠力度更大，拉动销售进入高峰期。

　　但也有网友反映，补贴落地后的实际体验不佳。比如，有人认为“参加地方国补的家电产品并不多，很多都是老款或没啥名气的牌子”，有人发现“用‘国补’券买的小家电，平台商家以‘国补’为由拒绝价保”，等等。此外，针对平台、直播间“双11”期间发放的各类红包和消费券，有消费者质疑，在抢到红包和消费券后，实际使用过程中可能遇到“不在使用范围”“已逾期”“不能叠加使用”等问题。还有读者表示，在某电商平台购物，只有填写银行卡号、办理电商平台的“某支付”后，才能领取政府补贴，变相抬高政府补贴的门槛。

　　今年另一大消费主题是以旧换新。网友表示，“电商促销期间，以旧换新活动非常实惠，值得下单”。但不少网友在手机、家电、汽车等“以旧换新”体验中遇到了获取补贴不顺畅、拒绝价保的问题。比如，有网友留言反映“购买滚筒洗衣机用了以旧换新补贴，商品大幅降价后，商家却说使用补贴不可价保”。

　　与此同时，预售价格更高，让许多消费者感觉受到了欺骗。“双11”期间一些产品预售结束后立刻降价，不少消费者发现，本来以为购买预售产品“得了便宜”，实则是“吃了亏”。

　　中山大学商学院教授庞隽认为，“高价预售”乱象实则拿“预售”当诱饵，使价格让利变成暗中涨价，违背了市场规则和契约精神，透支的是消费者的信任，也伤害了平台和商家的口碑。

　　为此，今年国家市场监管总局发布的《“双11”网络集中促销经营活动合规提示》明确提出，围绕促销工具、折扣展示、优惠发放、结算支付等关键环节，全链条优化促销规则，保障活动规范、透明；严禁不按规定明码标价、价格欺诈等侵害消费者权益行为。

　　专家表示，电商平台应主动承担起责任，优化预售活动规则，使其更加简单明了，加强对商家促销方案的监管，加强价格监管、优化促销信息披露，确保预售活动的价格真实合理。“另一方面，电商平台应积极处理消费者投诉，制定诚信促销准则，对违规商家施以处罚，对信誉良好的商家则给予一定的流量奖励，切实保障消费者的合法权益。”庞隽说。

　　值得关注的是，今年“双11”销售渠道中，直播间人气依然高涨。然而，自9月以来，多名直播电商头部主播接连被处罚，直播带货遭遇“信任危机”，如何让直播电商生态持续健康发展，成为行业亟待解决的问题。

人民日报“读者来信”版、人民网“人民投诉”联合开展规范“直播带货”建议征集

人民日报“读者来信”版、人民网“人民投诉”联合开展规范“直播带货”建议征集

　　“随着今年网络主播位列新职业，直播间内容的专业化将会有更高的标准。以往网红主播在直播间里高声呐喊的场景，已经很难再轻易打开消费者的钱包，直播间制假售假的空间也将被压缩。专业性的内容和高质量选品，才是获得消费者信任的基石。”庞隽说。

　　专家表示，“双11”的可持续增长，需要紧紧围绕消费者的真实需求这一核心，不断优化产品、服务、规则，让消费者真正得到实惠，实现商家、平台、消费者的共赢。

　　《 人民日报 》（ 2024年11月25日 07 版）

· 租房租到“甲醛房” 如何破解租客维权难？

· 虚假宣传、货不对板 “精装修”名不副实乱象多

· 小病大修、无病乱修  人民日报聚焦家电维修乱象

· 消费曝光台|空调“被生病” 警惕夏季家电维修猫腻

· 消费曝光台|虚假宣传、踩雷不断 二手交易平台乱象频发

· 消费曝光台| 流量扣费欺诈、携号转网设障……电信服务消费侵权乱象多

· 消费曝光台|虚假保价、不告而投……这些快递乱象值得警惕

· 消费曝光台|低价乱象、假货泛滥 直播带货套路升级如何“避雷”？

· 消费曝光台|花1万多祛斑全脸过敏！暑期医美“热”里藏风险

(责编：崔元苑、李源)

分享让更多人看到

客户端下载

热门排行

人民日报社概况| 关于人民网| 报社招聘| 招聘英才| 广告服务| 合作加盟| 供稿服务| 数据服务| 网站声明| 网站律师| 信息保护| 联系我们

人民日报违法和不良信息举报电话：010-65363263    举报邮箱：jubao@people.cn

人民网服务邮箱：kf@people.cn    违法和不良信息举报电话：010-65363636    举报邮箱：rmwjubao@people.cn

互联网新闻信息服务许可证10120170001  |  增值电信业务经营许可证B1-20060139  |  广播电视节目制作经营许可证（广媒）字第172号  |  京ICP备12004265号-13

信息网络传播视听节目许可证0104065 | 网络文化经营许可证 京网文[2023]4961-141号 | 网络出版服务许可证（京）字121号 | 京ICP证000006号 | 京公网安备11000002000008号

人 民 网 股 份 有 限 公 司 版 权 所 有 ，未 经 书 面 授 权 禁 止 使 用
Copyright © 1997-2024 by www.people.com.cn. all rights reserved

返回顶部