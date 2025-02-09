开学在即 防控校园流感这样做

开学季将至，学生们将重返校园。疾控专家提示，因人员流动和聚集因素，流感等呼吸道传染病存在一定反弹风险，仍需重点关注并加强防控。学校和家庭可采取科学有效预防措施，确保学生健康安全。

学生日常活动如上课、课间操等容易形成聚集，加之流感病毒传播力强、未成年学生免疫系统相对较弱，使得流感在校园内传播风险较高，因此校园是流感防控的重点场所之一。

北京大学人民医院呼吸与危重症医学科主任医师马艳良介绍，流感与普通感冒虽然症状相似，但两者在病因、症状严重程度和传播性上存在显著差异。流感是由流感病毒感染引起，患者往往会出现高热、乏力、精神差、肌肉酸痛等全身症状，儿童、老年人、患有慢性病或体质虚弱者的重症风险较大，需及时就医接受规范治疗。

如何帮助孩子预防校园流感？对此，中国疾控中心环境所有关专家表示，应引导孩子加强个人手卫生，尤其是在饭前、便后、手部接触污染物后，及时用洗手液或肥皂在流动水下洗手；学校在保证室内温度的情况下，加强教室、活动室等区域的通风换气；尽量避免孩子与流感样病例接触；接种流感疫苗是预防流感最有效的方法之一，现在接种仍有效；学校及托幼机构需做好每日健康状况监测，对环境进行科学适度消毒。

首都医科大学附属北京儿童医院主任医师徐保平说，家长如发现孩子出现流感症状，应及时就医并告知学校，对于已经确诊流感的学龄儿童，要居家休息，不建议带病上学。这既有利于孩子尽早康复，也是对学校其他孩子的保护。

徐保平特别提醒，如果孩子得了流感，需根据医生的处方使用药物。早期使用抗病毒药物可有效抑制病毒的复制和传播，缩短流感病程，预防重症和并发症，但不建议自行使用处方药，儿童应慎用镇咳药。同时，要特别关注用药安全，不能随意增加药物剂量，也不能随意增加给药频次。