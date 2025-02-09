国家药监局批准菲诺利单抗注射液上市

据国家药监局官微消息，近日，国家药品监督管理局批准神州细胞工程有限公司申报的菲诺利单抗注射液(商品名：安佑平)上市。适应症为：本品与含铂化疗联合用于复发性和/或转移性头颈部鳞状细胞癌的一线治疗。

菲诺利单抗注射液是一种重组人源化抗程序性死亡受体-1(PD-1)单克隆抗体，可通过阻断PD-1与其配体的结合，从而抑制肿瘤的生长。该品种的上市为患者提供了新的治疗选择。