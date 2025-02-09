满足群众多样化医疗服务需求

2024年9月份，商务部、国家卫生健康委、国家药监局3部门发布《关于在医疗领域开展扩大开放试点工作的通知》，拟允许在北京、天津、上海等地设立外商独资医院（中医类除外，不含并购公立医院）。随后，国家卫健委等4部门公布相关试点方案，对外商独资医院的投资主体条件、设立和运行条件等作出规定。允许试点设立外商独资医院，是我国医疗领域对外开放的有益探索，有利于满足居民多样化的健康服务需求。

2024年12月16日，天津市颁发首张外商独资三级综合医院医疗机构执业许可证，成为《通知》发布以来，首家获批的外商独资三级综合医院。

该医院名为天津鹏瑞利医院，由新加坡鹏瑞利集团投资10亿元建设。医院院长刘丹介绍，目前，医院规划床位500张、手术室12间，共设置耳鼻喉科、心血管科等临床科室，配备500余位医护人员。医院可为患者提供医保支付下的服务，当患者有专家诊疗、单人间等特需医疗服务时，医院也会为这种情况选择不同的支付手段。患者可采用医保、商保与纯自费结合等多种支付方式。

去年9月份，允许设立外商独资医院的政策消息发布后，天津市有关部门立即开展政策宣讲和解读，与相关企业对接。业内人士表示，首家外商独资医院“花落”津门，表明了天津扩大医疗领域对外开放的决心，也为满足全市居民多层次、多样化医疗服务需求提供了新途径。

天津市卫健委相关部门负责人表示，引进外商独资医院，有利于天津接轨国际先进的医疗技术、医疗设备、管理理念和服务模式，鹏瑞利医院的落地，有助于满足群众多样化、高品质的医疗健康服务需求。

针对外商独资医院试点工作，天津市卫健委相关部门负责人介绍，天津市卫生健康、商务、药监等部门将围绕落地后的发展问题，坚持帮助和管理相结合，服务帮助医院办理正式开诊前所需要的一系列行政许可手续，同时科学论证风险，加强业务指导，确保外商独资医院依法运行、健康发展，患者医疗安全和合法权益得到有效保障。