养老院探索内外一体化服务（新春走基层）

算上今年，上海老人陈榴芬已经在向阳院过了8个春节。

这个被她称作“小家”的养老院，地处上海市徐汇区田林街道。火红的福字、春联、灯笼点缀着院内公共空间，年味十足。

1307号房就是陈榴芬的“小家”。一人一间，干净整洁。“冰箱、彩电都有，可不就是一个缩小版的家？”陈榴芬说。

有家的陈设，更有家的温馨。陈榴芬穿一件红毛衣，坐在桌前，用平板电脑点下周的菜。

陈榴芬血糖高，系统里的一些菜品被自动剔除——依据是陈榴芬的健康档案。这样的健康档案，向阳院里每位老人都有。

“我们根据每位老人的健康状况与个性化诉求定制服务档案，让老人感到被重视、有温度。”上海向阳院企业管理有限公司总经理汤钧说。

感到温暖的，远不止院内的100多名老人。

下午3点40分，徐汇区乐山大厦葛大爷的家中，向阳院护理员张二召准时赶到。翻身、洗澡、穿衣……过年这几天，张二召每天都来。“在家也能享受养老院的专业服务了。”葛大爷的老伴郑阿姨说。

上海老龄化程度高，部分老人不愿去养老院，又缺乏居家养老专业力量，怎么办？上海鼓励养老机构将服务向居家延伸。2023年，向阳院被确立为徐汇区首批家庭照护床位服务项目定点机构，以点带面，辐射社区。

张二召手机上发来下一家的服务内容提示。服务内容从哪来？答案还是健康档案。向阳院提供服务的居家养老老人，同样拥有定制化档案。

目前，向阳院的服务范围覆盖徐汇区近50个社区，院外累计服务超300人。“我们希望打造院内院外一体化服务，让老人们无论在养老院还是在家，都能拥有幸福晚年。”汤钧说。

下午活动时间，向阳院内，老人们下棋聊天；院外，护理员们忙碌着，将陪伴与照护带去老人家中。室外寒冷，一个个“向阳院”里，却格外温暖。

《 人民日报 》（ 2025年02月09日 02 版）