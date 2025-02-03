立春：防三病品三茶  疏肝解郁护阳气

立春为二十四节气之首，标志着新一轮四季交替的开始。阳气渐升，气温慢慢回暖，但寒气仍重，常见“倒春寒”，而且容易导致口干舌燥、身体皮肤干燥等“春燥”症状。此时养生保健要顺应自然，防三病、品三茶。

立春防三病

1.呼吸道传染病

冬春交替季节是呼吸道传染病的高发期，要谨防如流感、支原体肺炎、呼吸道合胞病毒感染、麻疹等。

应对措施：及时添减衣物，避免过早脱去冬季的厚重衣物，保护身体阳气；在天气温暖和煦的时候，应适当开展体育锻炼，提升免疫力；饮食上可适当吃香菜、小葱、菜苗等升阳的食物。

2.肝病

中医认为，春季与人体五脏中的“肝”同属木，因而春气通肝。但也最易使肝气旺盛，如情绪波动、饮食不当等造成疏发不当，则易牵动肝病复发。

应对措施：建议日常加强饮食起居的防护，尤其是保持情绪的平稳；也可选用如白芍、枸杞、花生、红枣等，达到养肝、柔肝、疏肝、护肝的目的。

3.心脑血管疾病

气温的骤升骤降对血管有比较强烈的刺激，遇寒血管收缩，就会出现寒凝血瘀，瘀血阻滞血脉的情况发生。

应对措施：中老年人外出时一定要穿上暖和的外套，而且要注意戴上围巾、帽子和手套，防止冷空气对血管造成刺激，可以降低心脑血管疾病发病几率；此外，还要饮食清淡、改善不良生活习惯。

立春品三茶

菊花茶：春季讲究养肝，适宜喝花茶，有养肝明目、清肝降火的效果。菊花茶能排除堆积在人体内的有害物质，滋润皮肤，对于经常面对电脑的上班女性群体尤其适合。日常可以搭配蜂蜜、黄精、枸杞、黄芪等一起饮用。

陈皮生姜茶：春季适当饮用有助于驱除体内风寒，老年人常喝陈皮生姜茶有助于增强人体活力。对于春季食欲不佳人群来说，饮用此茶有增强食欲的作用。

解郁防敏茶：可用茉莉花、柴胡、陈皮、生甘草，代茶频饮。茉莉花理气开郁、辟秽和中，有“可闻春天的气味”之美誉。柴胡、陈皮疏肝解郁，生甘草清热解毒舒敏。

立春后，饮食上可以选择一些养肝柔肝疏肝理气的食物，如韭菜、豆豉、香菜等；也可适当增加大枣、蜂蜜水等甜味食品，有利于补益脾气，避免肝旺而克伤脾。应少吃酸味食品，防止肝气过旺，所吃食物性宜偏凉，要慎用或禁食热性食物，以免助长内热，发生温热性疾病。

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