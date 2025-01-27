国家卫生健康委：全国呼吸道传染病流行水平已下降

“当前，全国范围内呼吸道传染病流行情况已经下降，流感样病例占比有所下降，肺炎支原体等阳性率持续下降，新冠病毒等其他呼吸道疾病继续处于低流行水平。”在26日举行的国家卫生健康委新闻发布会上，国家卫生健康委新闻发言人米锋介绍，目前，本次冬春季流感全由已知病原体引起，还没有发现新发传染病。

中国疾控中心最新发布的流感监测周报显示，2025年第三周南、北方省份流感病毒检测阳性率下降，全国共报告20起流感样病例暴发疫情，相较于上一周报告疫情数118起显著下降。

“从我院实际的状况来看，门诊流感患者数量已呈明显下降趋势。”中日友好医院主任医师陈文慧介绍，无论成人发热急诊还是儿童发热急诊的监测情况均显示，流感在12月底、1月初达到高峰之后逐步下降，目前已恢复正常水平。

监测数据以及医院实际情况均表明，当前呼吸道病原体处于低流行水平。那么，春节期间，哪些措施能有效降低走亲访友、外出旅行的感染风险？如果有了感染症状，又如何通过居家照护避免转重？

“除了勤洗手、戴口罩、常通风外，建议大家保持健康生活方式，充足睡眠、合理饮食、不暴饮暴食、适量运动，提高身体免疫力。”中国疾控中心病毒病所研究员陈操提示公众，发热或咳嗽时不要带病参加聚会，外出归来要换洗衣服，随身携带纸巾、消毒湿巾、免洗洗手液等。

近期网络上流传着预防流感等呼吸道传染病的“土方”，如家里放洋葱能吸附病菌、病毒，熏醋能杀菌等。对此，陈文慧表示，这些说法缺乏明确的科学依据。飞沫传播、接触传播、气溶胶传播是呼吸道传染病的主要传播方式，因此较为科学的防控方式是开窗通风、避免聚集、科学佩戴口罩等。

“如果流感患者居家康复，需要合理用药，警惕继发感染。”陈文慧说，患上流感并在48小时之内服用特异抗病毒药，可以起到很好的治疗效果。除了服用抗病毒药物，积极对症支持治疗、合理饮食、注意休息也非常重要。此外，如果发烧反复并出现痰量增多、痰色变化、呼吸困难、指脉氧下降等，需要及时就医。

“据气象部门预报，近期我国将有大范围雨雪和寒潮天气，气温变化剧烈，要注意增添衣物，预防感冒和心脑血管疾病的发生。”米锋提醒公众，外出游玩要做好安全防护，度过一个健康、欢乐、祥和的春节。

春节过后就是立春。中国中医科学院西苑医院主任医师董国菊表示，顺应春季阳气升发的特点有利于养肝护肝，如从冬天的早睡晚起逐步过渡到春天的早睡早起，促进肝胆经气血充足，有助于肝的代谢和修复。

北京大学第三医院主任医师王健全提醒滑雪和登山爱好者，春节期间应避免“滑野雪”“爬野山”，穿戴合适的装备，根据自己的运动水平选择滑道等级，运动莫逞强。如果摔伤后出现骨折或关节损伤，不应随意搬动，要联系医院急救。

国家食品安全风险评估中心副主任刘兆平提示公众关注春季食源性疾病。他表示，家庭食源性疾病的最好预防措施是避开有毒原料，不采摘、不购买、不食用不认识的野菜和野蘑菇，不要自行制备乌头药膳、药酒，也不购买来路不明的药膳和药酒。食物制备时避免生熟交叉污染，并进行彻底加热。