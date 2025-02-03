北京：新式消费“京”味足

地坛、龙潭两大春节文化庙会京味十足，王府中环冰乐园等5场冰雪活动打造“冰雪派对”，5大商圈、9条特色商街、24个大型商业设施联袂推出近百场主题促消费活动，让到北京东城游玩的市民游客沉浸式感受到浓浓的年味……

“来北京前我们做了很多功课，发现了这条北接雍和宫、南通崇文门的宝藏街区，网友们都说这里是京城的咖啡胜地，果然名不虚传。”从广东广州来北京过年的罗先生和弟弟一家8口人，刻意避开人挤人的传统旅游景点，坐地铁来到张自忠路站所在的东四北大街，坐下来静静品一杯文化咖啡。

在隆福寺商圈，“新隆福人民市场——有福·隆福新春艺术节”活动汇集互动艺术展、公共摄影展、非遗展览、艺术签绘、文创市集及艺术表演等六大核心活动，《YOU福新春艺术季》主题活动为市民提供新春“福地”集福游园体验。

今年，一大批北京雪场开始尝试“冰雪夜经济”。在军都山滑雪场，夜幕降临恰是新的游客高峰到来，一天两次的打铁花表演准时上演。白雪皑皑的滑雪场上，火焰与雪花相互辉映，构成一幅别样的“中式浪漫”画面。

“我是南京来的，从来没滑过雪，只在视频里看到过打铁花，没想到今天一下圆了两个心愿，看了一把高山白雪衬托下的打铁花！”江苏人丁先生话还没说完，一位说着中国话的外国小伙接过了话茬：“我是巴基斯坦留学生，今天和同学一起来感受到了中国冰雪运动的快乐，刚才的表演真绝了！”

（本报记者 董城 张景华 本报通讯员 刘柳江）