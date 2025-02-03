喜庆，铺满年宵花市场

“要花的老板速度啦。过年天天发货不休息，保证花朵新鲜。玫瑰、百合、郁金香应有尽有。”云南昆明斗南花卉市场里，鲜花商李艳一边打包着娇艳欲滴的鲜花，一边吆喝着。

春节期间，斗南花卉市场人头攒动，叫卖声与“嘶啦嘶啦”的胶带撕扯打包声交叠，喧哗热闹间映衬着热气腾腾的喜庆。

近年来，随着人们生活水平的提高，年宵花已成为春节不可或缺的热门年货，它们不仅象征着吉祥欢乐，还为新春佳节增添了几分仪式感。斗南花卉市场里，寓意吉祥如意的蝴蝶兰、喜庆的银柳、五颜六色的玫瑰竞相绽放，为春节增添了蓬勃生机。作为亚洲最大的鲜切花交易市场，斗南花卉市场是我国花卉产业的“风向标”和价格“晴雨表”。据介绍，斗南花卉市场每天上市117类1600多个品种的鲜花，占据全国鲜切花70%以上的市场份额。

“早就听说昆明的斗南花卉市场，果然名不虚传。鲜花种类丰富，还很新鲜。”北京游客张先生不禁点赞，“瞧，今天买的花马上空运发出，两天就能收到。”

鲜花零售市场火热，大宗交易同样势头强劲。连日来，昆明国际花卉拍卖交易中心的拍卖大厅内，电子钟上的价格飞速转动，900个交易席位座无虚席，嘈杂的厅内电话声不断，拍卖大厅不远处的物流中心里，满载鲜花的车辆接连周转。

“春节期间，年宵花销售火爆，尤其是红色调性产品，市场需求量大。”昆明国际花卉拍卖交易中心企划负责人朱琦说，近期该中心每天成交约400万枝鲜切花。

值得一提的是，云南近年来加大花卉育种研究，自主培育的“中国风”月季等花卉新品种颇受消费者喜爱。不少花卉从业者表示，我国自主培育的花卉新品种开放度好，形状、颜色更贴近市场审美，产品销售额增长较快。

冷链技术和物流网络的发展，也为云南鲜花产业插上了腾飞的翅膀。近年来，云南鲜花形成了“航空+冷链+高铁”的立体运输模式、完善的物流网络和丰富的运力资源，实现了从田间地头到拍卖交易市场的陆路全程无缝冷链运输，鲜切花采后优质率提高20%，损耗率降至10%以内。