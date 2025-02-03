“你拍一我拍一，心态平衡数第一；你拍二我拍二，争取活到一百二……”

在河南省郸城县人民医院医养结合服务中心，记者看到一幅温馨的画面：20多位老人坐成一排，跟着护士的节奏，边唱歌边拍手拍肩。

活动结束后，吴老先生在一阵掌声中为大家拉了一段二胡。吴老先生红光满面，神采奕奕，曲子拉得欢快流畅。窗外数九寒冬，室内暖气开放，温暖如春，幸福洋溢在每个人的脸上。

而就在几天前，吴老先生刚刚经历一场突发状况。那是一个深夜，他去卫生间时脑梗复发，摔倒在地。所幸室内安装的跌倒报警器马上发出警报，值班护士接到警报后一键呼叫，医师即刻上门，将他送入附近的急救中心。经过几天治疗，吴老先生病愈，又回到医养结合服务中心生活。

远在广东的儿子，在后怕之余也感慨：“父亲多年前曾患脑梗，母亲去世后，我们不放心他一个人生活，多次协商让他到广州生活，但他总是故土难离。后来协商一致后，我们送他到医院养老。这次脑梗复发，即使我们做子女的守在跟前，也做不到这么及时周到。能在医院里养老，很难得，也很安心。”

随着人口老龄化进程的加快，让老年人享有一个幸福美满的晚年，成为家庭和社会的共同责任。

“从医30多年，我对老年人尤其是失能老年人晚年生活的不易感同身受。”郸城县人民医院院长于健说，如果这些老人能离医院近一点，他们的生活将会有明显改善。早在七八年前，郸城县人民医院筹划建设新城院区时，于健就积极推动建设医养结合中心。最终，新城院区实现了医疗与养老同址建设、一体化运营，而养老区域的面积占到了整个新城院区的一半。

“现在新城院区的医疗床位是400张，而养老床位达600张，此外还有医养公寓162套，能满足自理型、半失能型、失能型老人多层次、多样化的养老需求。”郸城县人民医院医养结合服务中心主任聂志新说。

同时，医院还发挥中医药优势，推广应用中药熏洗、热疗等中医外治技术，并适时开展文艺演出、健康课堂、书法讲座等活动，提振老人们的精气神。

于健介绍：“下一步，我们将积极与医保、民政部门联动，探索将医养结合纳入报补的可行方式，并积极推行长期护理保险，进一步减轻老年人负担，满足老年人多层次、多样化的养老需求。”