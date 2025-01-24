国家疾控局发布知识问答 指导流感疫苗接种

新华社北京1月24日电（记者顾天成）我国当前正处于流感的季节性流行期，以甲型H1N1亚型为主，整体流行强度低于去年同期水平；今年尚未接种流感疫苗的人，现在依然可以接种……国家疾控局近日发布《流感疫苗接种有关知识问答》，指导公众科学预防流感，介绍流感疫苗接种注意事项。

流感是由流感病毒引起的急性呼吸道传染病。感染后，患者通常起病急，常见发热，体温可达39℃，多伴有头痛、全身肌肉关节酸痛等症状。流感一般呈自限性，大多于发病3至5天后发热逐渐消退，全身症状好转。

国家疾控局提醒，儿童、老年人以及有慢性基础性疾病患者感染流感后，有发生重症或其他并发症的风险。出现持续高烧等症状时应及时就医，目前国内已有有效的治疗药物。

问答明确，接种疫苗是预防流感的重要手段。对个体而言，接种流感疫苗可以减少感染、减轻症状、缩短病程、显著降低发展为重症和死亡的风险。对群体而言，较高的接种率能够减缓病毒在人群中的传播速度，降低聚集性疫情暴发风险。

有研究显示，浙江省为60岁以上老年人接种流感疫苗，该人群流感报告发病率下降26.0%。此外，保持科学佩戴口罩、勤洗手、常通风等良好卫生习惯，也能有效减少疾病传播。

根据问答，“三价”“四价”流感疫苗中的“价”主要指疫苗可以预防的流感病毒型别，我国目前在用的“三价”“四价”流感疫苗，均能够与当前流行的甲型H1N1亚型流感病毒相匹配；家中如有婴幼儿、老年人，其他成员也应尽早接种流感疫苗；今年还没有接种流感疫苗的人，现在依然可以接种，只要还处于流感病毒传播活跃、容易感染的时期，接种疫苗就能帮助降低感染流感病毒的风险。

问答还指出，疫苗接种必须由符合条件的医疗机构承担。接种单位常设在社区卫生服务中心、乡镇卫生院或者综合医院。卫生健康或者疾控部门也会按要求公布辖区接种单位名单，公众可以通过相关机构官网或微信公众号、小程序等途径查询具体信息，并就近、就便选择接种单位前往接种。