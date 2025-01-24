直播预告：从眼底看到心里 关爱眼睛就是关爱自己

眼睛是人体重要的器官之一，眼部血管是全身微血管的缩影，可以反映全身微血管的情况。近年来，越来越多的研究表明，眼睛健康状况可以作为心脑血管疾病的一个重要预警信号。

1月26日15:00至16:00，武汉大学人民医院副院长、眼耳鼻喉医院院长肖璇以及温医大眼视光医院眼底病中心常务副主任、眼底外一科主任吴荣瀚做客“全民爱眼共筑睛彩”系列科普直播，和大家聊一聊关于眼健康相关话题。

嘉宾简介：

肖璇，现任武汉大学人民医院党委常委，副院长、转化医学研究院院长、眼耳鼻喉医院院长、医学与物理研究院执行院长、公共卫生研究院执行院长。医学博士，一级主任医师，博士生导师，美国国立卫生研究院（NIH）国立眼科研究所（NEI）博士后。

吴荣瀚，温州医科大学附属眼视光医院博士、主任医师、硕士研究生导师。温医大眼视光医院眼底病中心常务副主任、眼底外一科主任。同时担任白求恩精神研究会眼健康学组专委会副主任委员，白求恩精神研究会医学人文分会常务理事等学术职务。

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