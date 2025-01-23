寒冷冬季，科学防治胃肠道疾病

冬季是胃肠道疾病的高发期，人体受到寒冷刺激，易出现腹泻、胃痛等肠胃不适、感冒、咳嗽等情况。为了助力公众科学过冬，北京中医药大学东方医院综合内科副主任医师白桦近日做客人民好医生“青年医‘声’”，从预防、治疗等多个角度分享了公众如何科学应对“降温病”。

冬季寒冷 四类人群肠胃疾病多发

入冬以来，气温逐渐降低，不少人的肠胃好像也变得更加“敏感”，医院脾胃肝胆科、消化科门诊因肠胃不适来就诊的人群也逐渐增多。

哪些人群的肠胃系统易在冬天出现功能失调的情况？白桦分享说：“一是身体机能衰退、肠胃消化和吸收功能减弱的老年人，该群体的肠胃因冬季气温低易出现血管收缩、血液供应减少的情况，会进一步影响肠胃功能；二是肠胃功能及免疫力较弱的儿童；三是患有基础病的人，例如糖尿病伴有胃肠神经病变的患者，会导致胃肠动力不足和消化功能差；四是压力大的上班族，久坐不动、不合理饮食、熬夜、精神压力大等因素会加重肠胃负担，易出现肠胃功能失调。”

“冬季多发的肠胃疾病有胃肠型感冒、肠易激综合征、胃炎、消化性溃疡、消化不良以及放化疗术后更易出现胃肠功能紊乱等，嗳气、恶心、呕吐、腹泻、腹痛、腹胀等胃肠道症状比较常见。冬季是流感高发季节，病毒感染也可能累及胃肠道，引发胃肠型症状。除了有呼吸道的症状外，有些患者还会出现恶心、呕吐、腹痛、腹泻等胃肠道的症状。”白桦说。

科学防治 助力易感人群安全过冬

冬季昼夜温差大，胃病高发。针对胃肠型感冒、肠易激综合征、胃炎等冬季高发胃肠道疾病，有哪些治疗方式和药物？选用时又有哪些注意事项？

白桦说：“市面上有很多缓解肠胃不适的药物，例如藿香正气口服液、健胃消食片等。藿香正气类制剂具有解表化湿、理气和中、运脾醒胃之功效，对外感、水土不服及内伤饮食（生冷麻辣油腻）等导致的脾胃不和，如腹痛、腹胀、呕吐、腹泻具有一定的治疗作用，所以可以用于外感风寒、内伤湿滞所致的肠胃型感冒、急性感染性腹泻、腹痛、腹胀、嗳气、呕吐等症状的患者。”

“藿香正气类药物目前市面上有口服液、水和胶囊等剂型。其中，藿香正气水含有45~50%酒精，冬季呼吸道感染较多，患者在使用时应注意有无酒精过敏的问题，以及要避免和头孢等抗生素药物联合使用，防止产生不良反应；藿香正气口服液一般不含酒精，适用人群更为广泛。”白桦建议，除了要针对症状对症处理外，日常也要注意饮食调整，且用药期间不建议吃辛辣刺激、油腻、高脂高糖等食物。

嗳气是胃肠道常见的症状，那么嗳气是如何引起的，又该如何治疗？白桦说：“引起嗳气的常见的疾病有胃食管反流病、急慢性胃炎、消化性溃疡、消化不良等，中医临床治疗方案以调脾胃气机升降为主。如果嗳气同时伴有胸膈满闷、脘腹胀满、呕吐泄泻等外感内伤的症状，在医生的指导下，也可以选择一些中成药治疗，例如香苏散、藿香正气口服液，帮助解决嗳气症状。”如果嗳气由饮食积滞引起，多与胃肠功能紊乱、消化不良有关，白桦建议也可以选用一些理气消胀的中成药来治疗。

冬季养生 吃动平衡外还应防寒保暖

胃病讲究“三分治，七分养”，除了遵医用药以外，吃动平衡和日常养生必不可少。

白桦建议：“为了安全过冬，除了防寒保暖、调整生活方式外，大家还可以在冬天适当增加一定运动量，通过散步、以及太极拳、八段锦、瑜伽等运动，促进胃肠蠕动；饮食方面要做到定时、定点、定量吃饭，不要暴饮暴食，减少油炸、煎炸、油腻等高脂高盐食物摄入，以免出现腹胀、便秘等消化不良症状；此外，肠胃功能差的群体，吃饭七八分饱，可以少食多餐，留给肠胃一点消化、运化的空间。”

在食疗养生方面，白桦建议，阳气不足、怕冷、易腹泻的患者可以食用红枣糯米粥，可以根据个人情况放几片生姜，健脾暖胃以缓解冬季因受寒引起的肠道不适的情况；易口干、眼干等阴虚患者，可以食用百合、银耳、黑芝麻等滋阴润燥的食物，以及石斛麦冬瘦肉粥，以起到滋阴、养胃、降火等功效；易出现腹胀、打嗝、嗳气的气虚患者，可以多食用山药、薏米等健脾益气的食物，增强脾胃功能；腹胀痰多、过劳胖等痰湿人群要清淡饮食，多吃水果、蔬菜、粗粮等食物，少吃油腻、辛辣刺激食物，以减少痰湿的产生。