新春走基层丨送去光明的“健康快车”

车身绚丽多彩，车厢内没有座椅，取而代之的是设备齐全的手术室和床铺整洁的病房——在国铁济南局临沂车务段临沂站货场，一列特殊的火车停靠在股道上。

今年59岁的临沂市沂南县白内障患者杨金凤，刚刚在车上进行了白内障复明手术，即将重获光明。

“听身边邻居说这里有北京来的医生，我就报名过来了。”杨金凤说，在大医院做白内障手术要花费五六千元，而在列车上，从各项检查到手术完成，整个过程全部免费。

这列特殊火车被称为“健康快车”，是国家卫健委、中华健康快车基金会等单位为白内障患者设立的慈善项目。

“‘健康快车’每年开行到偏远、欠发达地区，在每个服务点停留3个月。这趟列车2024年已陆续走过新疆克孜勒苏柯尔克孜自治州、吉林白城市等地。”列车负责人李东岩说，去年11月13日，车辆停靠临沂市，计划为1000名左右白内障患者免费手术，优先服务当地老年人、生活困难群体。车上的医生和护士，主要来自北京大学人民医院眼科，主刀医生具备1000例以上的手术经验。

记者在车上看到，整整一上午，医护人员先后为十几名患者完成了手术。北京大学人民医院眼科副主任医师张钦告诉记者，医疗团队采取超声乳化方式进行手术，十几分钟就可以完成一例，平均每天要进行25例左右的手术。

在车上，记者还听到了熟悉的山东口音。李东岩说，列车每到一地，都会同当地医院合作，吸纳本地医生到列车上配合工作，帮助基层医生提高手术水平。

从手术室出来，杨金凤被护士搀扶进隔壁车厢的病房，在车上继续留观一天。记者看到，病房分为上下两层，可容纳52名患者同时入住。虽然条件相对简单，但一个个小隔间都干净整洁。

“虽然只在列车上住一个晚上，但既省了钱又能重见光明，患者对我们非常认可。”随车护士徐宏堃说，前来手术的患者，年龄最大的有95岁，最小的也有49岁。

随着铁路覆盖范围的日益扩大，“健康快车”开到的地方越来越多。“我们除了治疗患者，更重要的是要帮助基层医院提升白内障手术水平，从而留下一辆‘开不走的健康快车’。”李东岩说。（记者邵鲁文、张钟仁）