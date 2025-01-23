爱人间的静电真是粉色吗？

最近，“静电颜色挑战”在网络上走红，大量网友跟风模仿。许多社交媒体博主称，当两个相爱的人接触时，如果产生的静电呈粉色，那么说明他们之间是“真爱”，而且颜色越粉感情越稳。

那么，静电究竟是什么颜色的？用其来判断“真爱”有科学依据吗？科技日报记者就此采访了宁波大学物理科学与技术学院教师胡绪瑞。

静电火花由物体表面电荷累积产生

胡绪瑞介绍，静电是一种常见的物理现象。物质由原子构成，原子包含带正电的质子、不带电的中子以及带负电的电子。当物体与物体发生摩擦、接触以及感应时，一个物体的原子可能失去电子，另一个物体的原子可能获得电子。失去电子的物体带正电，而获得电子的物体带负电，这种现象被称为电子转移。当这两个物体分离，由于电荷不易通过空气转移，导致物体表面保持电荷差异，形成静电。当静电积累到一定程度，会击穿空气放电，出现人们常见的电火花。

静电的产生往往和气候、环境等因素相关。冬季空气湿度低，皮肤和衣物表面的水分减少，导致电荷不易散发，形成静电。此外，化纤等冬季衣服常见面料也易积累静电。

颜色受空气分子组成等影响

静电有颜色吗？胡绪瑞说，静电本身并没有颜色，人们看到的静电颜色，是其放电时产生的电弧的颜色。

静电电弧由带电粒子组成。当空气中有电流通过，空气中的氮气分子、氧气分子、氩气分子及二氧化碳分子等在电离作用下，形成等离子体，即静电电弧。它的颜色是空气中各种气体分子电离后叠加的结果。

正常情况下，空气中的氮气分子、氧气分子含量最高。氮气分子和氧气分子经电离后，会变成能发蓝紫色光的氮气等离子体和氧气等离子体，因此人们常见的静电为蓝紫色。当空气水分子含量发生变化、静电电弧电压较小时，电弧就可能呈现粉红色。

“除空气分子组成因素外，空气湿度、温度等也会影响静电电弧颜色。”胡绪瑞解释，静电电弧颜色变化是一种正常的物理现象，与人的情感无关。因此，用静电颜色判断“真爱”缺乏科学依据。（记者 王姗姗）