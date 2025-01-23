我家的电器“更新记”

过年换台新家电！最近，国家发展改革委和财政部发布关于2025年加力扩围实施大规模设备更新和消费品以旧换新政策的通知，换家电补贴继续、范围更大，激发了城乡不少家庭的购买热情。

消费品换新，推动千家万户的生活“焕新”。近日，记者走进三位不同年龄段的中国消费者的家中，听他们讲述家中电器更新的故事，从中感受消费的更迭变化。

九旬老人张玉棠：

“我家电视机的更新换代，得益于改革开放”

出生于20世纪30年代的老人张玉棠是一位退伍军人，他为记者讲述了家中电视机的“更新记”。

张玉棠回忆，在20世纪70年代，电视机还是一种高档商品，好多人只听说过、没见过。买，更是不敢想。

“我运气不错，1977年通过朋友关系，买了一台9英寸的‘熊猫’黑白电视机。花了240元，相当于我那时两个多月的工资。”张玉棠说，“搬回家后，全院30余户人家都非常羡慕，播放时邻居家大人小孩抱着新奇的心情到我家观看，因房小人多难以容下，我不得不把电线拉长，将电视机搬到院子里去放。大家自带小凳，坐在院子里聚神观看。为使大家看得更清楚，我又买了一块能将影像放大的有机透明玻璃板，用支架撑在屏幕前，使后边的人也能看清。”

随着改革开放的步伐，1984年市场上已有进口彩色电视机出售，但通常买不到，往往是出国人员回来时，带回购买电器的指标（每人只限2件）才能买到。张玉棠经过周折，得到了一个购买彩电指标，花了三百多美元，从进出口公司买了一台日产“东芝”19寸彩电。“由黑白电视机到彩电，真感到有点鸟枪换炮。”张玉棠说，“1993年，我又换新了一台日产‘松下’21寸带遥控器的彩电，这比原来的更先进了，换频道时不再起身到电视机前用手去按换频道键，真是方便多了。”

2004年，张玉棠发现，国产电视机品牌名声越来越响，大家都说质量好，于是购买了一台国产“海尔”22寸的数字电视机，电视配备机顶盒，频道由原来的10多个增加到50多个。“后来，儿子又给我换了一台‘海信’42寸挂壁式液晶彩电，屏幕更大、清晰度更高、频道更多，对我们视力减弱的老年人来说更实用舒适了。”

说到这儿，张玉棠指了指家里现在的壁挂75寸电视机，他告诉记者，这是孙女享受国家补贴为他购买的新电视，前几天刚到，还有专人上门安装。

“孙女说，国家补贴后的价格相比原价便宜很多，算下来和40年前我所购买的国外彩电价格类似，但是电视的品质却有着天壤之别。”张玉棠说，“新的电视不仅屏幕、清晰度、音质全面升级，可观看的频道更是已经多达500多个，还可以联网，想看啥就能看啥。”

张玉棠自豪地称自己是走在更新换代前列的“潮老头”。他对记者感慨：“我家电视机的频繁更新换代，全得益于改革开放。打开了国门，国外的先进产品、先进技术才能引进，我国的电子工业才更有生机、更有活力地迅速发展。家电不仅价格越来越便宜，种类、数量更是繁多，真真正正惠及人民。”

70后李晓兰：

“每一次换新，都让生活变得更加便捷舒适”

离开张玉棠家，记者前往了李晓兰家中。她生于20世纪70年代，曾在新疆、山西、江苏、北京等多地生活。而每一次搬家，都伴随着家中电器的更迭，见证着时代的变迁。

20世纪70年代末，李晓兰随父母生活在新疆。那时，物资相对匮乏，家中最显眼的电器便是一台9英寸的“昆仑”牌黑白电视机。家里更没有冰箱，承担类似功能的是一个简易的冰盒，母亲每天都要去冰厂买冰块放入，勉强起到冷藏食物的作用。至于洗衣机，更是闻所未闻。“母亲常打井水，在井边用搓衣板搓洗一家人的衣服。新疆很干燥，基本到第二天衣服就都干了。等我大一些后，我就开始帮母亲做些家务活，那块小小的搓衣板成为陪伴我们举家搬迁历程中时间最久的物品。”李晓兰说。

1987年，李晓兰一家搬至山西，家里添置了一台单缸洗衣机。看着那旋转的洗衣桶，李晓兰觉得新奇又兴奋。“这台洗衣机虽简单，却直接让我和母亲的双手从搓衣板‘解放’了出来。”李晓兰说，与此同时，家里买了一台上下门“雪花”牌电冰箱，不仅能冷藏，还能冷冻食物，让一家人的饮食选择丰富了不少。

2001年，中国加入世界贸易组织后，人民消费生活愈加丰富多彩。李晓兰于2002年举家迁至江苏。在那段时期，空调开始走进寻常百姓家。李晓兰家也紧跟潮流，安装了一台窗式空调，洗衣机也升级成了带有脱水功能的洗衣机。

没过几年，李晓兰结婚定居北京，有了自己的小家。“家电市场可谓日新月异。家里的洗衣机换成了全自动滚筒式，不仅洗衣更干净，还能根据不同衣物材质选择洗涤模式。冰箱也换成了对开门的大冰箱，存储空间大幅增加。而电视机，更是从普通彩电升级为45英寸的液晶电视，画面清晰度和音质都有了质的飞跃。”

近几年，李晓兰家中的电器再次更新换代。冰箱变成了智能冰箱，能自动调节温度，还能通过手机APP远程操控。空调也换成了变频中央空调，不仅节能，而且温度调节更加精准。电视则升级为65英寸的4K智能电视，不仅可以观看海量的在线节目，还支持语音控制，操作方便快捷。

“家里最近用国家补贴换了一台洗烘一体的洗衣机，算下来优惠了近1600元。”李晓兰说，“洗完就能烘干的功能帮了我不少忙。这不，前两天，我也给远在江苏的父母用国家补贴换了一台新洗衣机。”

回首这些年，李晓兰感慨万千。家中电器的一次次变迁，是她生活不断改善的见证，更是国家经济飞速发展、科技日新月异的生动写照。“从简单的基础电器到如今的智能家电，每一次换新，都让生活变得更加便捷、舒适。”李晓兰说。

90后张水涵：

“数码产品改变了我们的生活方式”

90后姑娘张水涵对家中家电的记忆则有些不同。“电视机、洗衣机、冰箱这些对我们这代人来说不算稀奇，电脑、手机这类数码产品的变迁让我印象更深刻一些。”张水涵说。

20世纪90年代末，互联网开始逐渐走进人们的生活。张水涵第一次看见电脑，是在父亲单位的办公室里。“那台电脑体型庞大，有着厚重的显示器，运行时还会发出嗡嗡的声响。”张水涵说，“父亲说这叫台式电脑，能做很多神奇的事情。当时，电脑对于大多数家庭来说还是奢侈品，价格昂贵，普通家庭难以企及。”

到了2003年，张水涵家中终于添置了第一台电脑——一台联想品牌机。那时候，拨号上网的速度很慢，“猫”发出的嗞嗞声仿佛是开启网络世界的神秘咒语。“打开一个网页，常常需要耐心等待许久。”张水涵说，“电脑操作系统也是很老旧的Windows 98，后来升级至Windows XP。那时，我注册了QQ号，加上了同学好友。每当周末同学来家里玩时，大家都挂着自己的QQ刷等级。后来，我们还一起养QQ宠物、玩网页小游戏。”

同一时期，手机也逐渐普及。2008年，张水涵拥有了第一部手机——一部诺基亚粉色直板手机，它能打电话、发短信，还可以上网。随着互联网的发展，宽带逐渐走进千家万户，同年，家里的电脑升级为液晶显示器，变得更加轻薄，主机的性能也大大提升。

手机和电脑的变革日新月异。2010年，张水涵的诺基亚手机升级成了一部翻盖的三星手机，“我还记得那个型号叫‘棒棒糖’，粉色的外壳，还有五颜六色的LED灯。”张水涵说，“除了基本的通讯功能，这个手机还能拍照、听音乐。网络也从1G网升级到2G、3G网，发展十分迅猛。”

2013年，智能手机时代全面来临。张水涵换上了一部智能手机，触摸屏的设计、丰富的应用程序，让她仿佛打开了新世界的大门。“也是这个年代，网购、外卖等功能逐渐兴起，一部手机几乎解决了我所有的生活需求，互联网的便捷在手机上体现得淋漓尽致。”同年，父母也为她添置了一台笔记本电脑，轻薄便携，性能强大，供她上大学时学习使用。“我经常带着它去图书馆、咖啡馆，随时随地进行学习和娱乐。”张水涵说。

今年，加力支持大规模设备更新和消费品以旧换新的若干措施发布后，张水涵和朋友都十分关注。“我刚用国家补贴换了一台新手机，算上平台的各种优惠和旧机换新补贴，节省了将近2000元。”张水涵告诉记者，如今，她的手机已经换成了最新款的折叠屏手机，不仅屏幕更大，功能更是强大到难以想象。而家中的电脑也配备了高端的处理器和显卡，满足她对各种大型软件和游戏的需求。

“手机、电脑这类数码产品，从奢侈品变成了生活必需品，功能从简单到复杂，这一切都离不开互联网的飞速发展。”张水涵说，“这些电子产品的更新换代，改变了我的生活方式，也让我深刻体会到科技进步的力量。”

以旧换新政策以实实在在的优惠，切实提升了消费者的获得感。商务部指出，2024年，消费者换新意愿增强，同时，政策还激活了线下市场、提振了县域消费。商务部统计数据显示，2024年全国超过3700万名消费者参与家电以旧换新，参与活动人数突破100万用了33天，从100万到500万仅用17天。

2025年，您家准备换新家电吗？