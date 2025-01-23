年前消费旺 春节经济活力足

临近春节，年货市场逐渐升温，多地迎来年货销售旺季。江苏南京，系列生肖主题的文创工艺品风靡一时；陕西西安，年货集市上的非遗产品深受民众喜爱；河南郑州，健康类年货体现消费新风尚……近日，记者走访多地，见证节前消费的火热场景，感受经济发展的蓬勃活力。

——编 者

蛇年生肖主题产品销售火热

来到江苏南京云锦博物馆二楼，只见大花楼木织机前的游客们，正欣赏着一场精美的艺术盛宴。织机有两层，拽花工端坐于上层，依据复杂的图案，精准地提拉经线，掌控着云锦图案的整体布局；织手则稳坐机下，全神贯注地负责织纬、妆金敷彩，依据拽花工提起的经线，将五彩丝线巧妙穿梭，让绚丽色彩与精美图案完美融合。

二人正在织造的，是云锦研究所推出的蛇年生肖限定云锦产品——福至。作品以“福”字为原型，融入生肖蛇元素，寓意蛇年福气临门。“传统文化中蛇又被称为小龙，代表着智慧、祥瑞和长寿。作品福字部分采用双色织金，其纹样可与福暗纹组合成如意云龙纹，象征着如意高升。”南京云锦研究所产品研发总监孙誉刚介绍。

“各位喜爱生肖主题的朋友看过来，南京云锦研究所最新推出生肖系列工艺品，部分产品限量发售，先到先得。”夜晚时分，南京云锦研究所开启网络直播，在宣传云锦文化的同时向网友们推介最新的蛇年生肖云锦产品。

“太精美了！”“请问一下这幅作品价格是多少？”“同时下单3件能否享受优惠？”……直播间内一片火热景象，去年以来，云锦研究所工艺品线上销售占比不断提升，部分产品线上销售额超过了线下。截至目前，南京云锦研究所蛇年生肖款产品线上销售超80万元、线下达50余万元，预计今年总销售额可以达到400万元。

非遗年货集市热闹非凡

走进陕西西安大唐芙蓉园非遗年货集市，汪氏皮影、西安剪纸、唐流彩等特色非遗，让人感受到传统技艺的魅力。

一根铜丝、一根蚕丝线、一片纸板，在陕西缠花非遗项目第四代传承人孙莹手里，短短几分钟就变成漂亮的“花朵”，栩栩如生的造型令人惊叹。因春节申遗成功，孙莹特意推出了新春新作品“蛇缠牡丹”——精致俏丽的小白蛇轻轻缠绕着一朵渐变蓝色的牡丹花。在她的展位上，摆着精美的缠花耳坠、发卡、胸针、头冠等。一旁，西安市民张媛媛看得饶有兴致：“过年回家想带些礼物给家人。今天来逛集市，看到缠花这些非遗产品，准备买一些回去。”

“除了拓展销售渠道，年货集市更重要的是给全国非遗技艺传承人提供了跨界交流的机会。”陕西省非遗社火脸谱绘制技艺传承人张星说。在众多展品中吸引张星的是来自浙江的“非遗好物”——楚宝堂喜壶系列保温壶。楚宝堂是浙江省老字号，其金银错工艺享有盛名。为迎合新的市场需求，第十代传承人胡杰凯原创了国潮IP“中国喜”，运用金银错技艺将中国吉祥元素融入喜壶，把吉祥文化与饮茶等健康生活习惯相结合，受到年轻人和中老年顾客的普遍喜爱。

非遗年货集市作为热闹喜庆的前奏曲，拉开了欢乐新春的帷幕。记者从陕西省文化和旅游厅了解到，陕西集中推出了四大系列非遗促消费措施，包括“蛇舞好运来 花火中国年”等893项非遗贺新春主题活动、“唐风古韵游长安——舌尖上的非遗之旅”等106条非遗主题旅游线路等。

健康类年货热度持续攀升

走进位于河南郑州二七区的一家好想你红枣专卖店，只见展架上陈列着琳琅满目的红枣制品——枣夹核桃、冻干脆枣、红枣芝麻丸……销售员正忙不迭地将顾客提前预订好的年货打包装箱。为公司采购年货礼品的齐女士表示：“现在大家注重养生，健康零食过年用来招待亲朋好友再合适不过了。”

好想你营销中心总经理王斌表示，春节假期市场消费潜力巨大。截至目前，1月销售收入已同比增长近60%，部分地区增幅超300%，日销售额可达1500万元。“随着人们对健康生活的日益关注，健康食品市场蓬勃发展。”王斌说。

近年来，人们在选择年货时不仅看重其传统意义和文化价值，也更加注重健康属性，健康类年货被越来越多的家庭纳入了年货清单。随着新中式养生理念越来越深入人心，相关消费也持续增长。22日当天，位于郑州金水区的一家张仲景大药房仲景生活门店里，顾客络绎不绝，紫苏核桃酥、杏仁薄脆片、红豆薏米茶等食品备受欢迎。“药食同源的形式很新颖，很符合心意！”在店内排队结账的郭女士说。

仲景生活项目部总监马力告诉记者，春节前门店客流量激增，销售量创新高，其中仲景养生蛋糕增长61%，年货礼盒系列增长390%，“这种融合传统中医理念的健康食品，尤其受到老人、小孩及养生人士青睐，体现了健康饮食新风尚。”

《 人民日报 》（ 2025年01月23日 11 版）