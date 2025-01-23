南北方过小年，为啥时间不一致

农历腊月二十三，在北方被称为小年，南方则错后一天，在二十四迎来小年。

南北方过小年，为什么时间不一致？

这源于我国古代“官三民四”的传统。无论哪天过小年，都有祈求来年幸福安康之意。

小年，也叫小岁、初岁、小新岁、交年等。文字记载最早见于东汉崔寔的《四民月令》：“其明日，是谓‘小新岁’。”“其”指腊日，是举行腊祭的日子。小年就在腊日的第二天。

“年到年到，糕糖祭灶”“二十三，糖瓜粘”“腊月二十四，灶王爷上天”等民谣里提到了“糖瓜”“祭灶”，小年也被称为祭灶节。这一天，灶王爷会升天向玉皇大帝汇报工作，由此决定一家人的祸福吉凶，于是人们就用糖瓜祭祀，意在让他汇报工作时多说“甜言蜜语”，保佑全家吉祥安康。

早期，腊日不固定，小年的日期便也不固定。宋代，小年固定在腊月二十四。到了清代，皇家祭灶仪式确定在腊月二十三举行，由此影响民间，北方大部分地区逐渐变为二十三祭灶，南方受影响虽然较小，但也出现“官三民四”的变化。

小年习俗一直在动态变化，并呈现出地域性差别。如今，北方多于二十三祭灶，南方多于二十四祭灶。祭灶过后，进入忙年阶段。“二十四，扫房子；二十五，磨豆腐，二十六，去买肉……”人们除旧布新，满怀激情地迎接新年的到来。

（作者为北京联合大学北京学研究基地研究员，本报记者施芳采访整理）

《 人民日报 》（ 2025年01月23日 10 版）