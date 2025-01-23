山东菏泽市——

小年吃饺子 欢乐迎新春

本报通讯员 王 亮

小年吃饺子，欢乐迎新春。农历腊月二十三，北方小年，也称祭灶，人们向灶神祈求来年的好运。

夜幕降临，走进山东省菏泽鲁西新区岳程街道许楼社区马丽娟家，一家人聚在一起祭灶糖、炸丸子、包饺子……屋外寒气袭人，屋内其乐融融，喜悦刻在每个人的脸上。

“饺子出锅咯！”随着马丽娟的一声吆喝，一盘盘肉馅饱满、热气腾腾的五彩饺子被端上餐桌，大家拿起筷子，夹上香气扑鼻的水饺，再蘸一点用醋、酱油和香油调出的蘸料，一口吞入，汁水四溢。

“我们的饺子皮不仅有白面的，还有加入火龙果、菠菜等果蔬汁的。”看着一个个像小元宝的饺子，马丽娟满心喜悦，“吃上饺子，才算过年！”

马丽娟一家还准备了丸子、酥肉等美食。“‘丸子’寓意着幸福美满、团团圆圆，也是必不可少的一道佳肴。”马丽娟的丈夫许朝星正在锅炉旁忙着炸丸子，不停地将一个个色泽金黄的丸子从油锅中捞出来，再将搓好的丸子下入油锅。

灶糖、炸带鱼、炸藕盒、炸茄盒……一盘盘香气扑鼻的美食端上餐桌，围桌而坐的家人们聊家常、话新年，笑声在屋内回荡。

浙江嵊州市——

吃了炒年糕 新年节节高

本报记者 窦瀚洋

腊月二十三一大早，浙江省嵊州市崇仁镇九十村村民裘洪锋便忙碌起来，为家人张罗第二天的饭菜。

腊月二十四是南方小年，在嵊州，必吃的当数炒年糕。一家人团聚，炒一锅热气腾腾的年糕，可口落胃，以此迎接新年到来。嵊州炒年糕历史悠久，寓意年年高升、吉祥如意，用晚粳米为主料，比起糯米等制成的年糕更有嚼劲，还不粘牙。

只见裘洪锋把浸泡好的晚粳米磨成米粉，放入蒸锅蒸熟，再用传统捣臼将其捣成年糕花，并通过磨具压制。将新鲜年糕切成条，准备丰富配料，有豆腐、肉丝、笋片、蛋丝及蒜叶等，这些食材在炒制过程中交织，形成了独特口感。

嵊州炒年糕怎么做？作为家中的“掌勺大厨”，裘洪锋颇有心得：先起锅烧油，待油热后放入年糕条进行翻炒，稍稍变色后，再倒入开水，放入肉丝、笋片等配菜，加入酱油等调味料，出锅前，再撒上一把蒜叶，一锅色香味俱全的嵊州炒年糕就做好了。除了炒年糕，小年夜的餐桌上，还有许多特色美食。风味独特的崇仁炖鸭、十里飘香的笋干菜扣肉、入口绵柔的嵊州糟肉……

陕西延安市——

窗花一贴 年味儿就来了

本报记者 张丹华 本报通讯员 李江峰

时值北方小年，陕西省延安市安塞剪纸省级传承人余泽玲的家热闹了起来，她正带着从外地回来的孩子贴窗花。“陕北人过年都要贴窗花。每到小年，家家户户开始忙碌，窗花一贴，年味儿就来了。”余泽玲笑着说。

腊月，是余泽玲最忙的时候。亲戚朋友、乡里乡亲都喜欢和她要上几对窗花或剪纸，图个彩头。

乙巳蛇年即将到来，余泽玲创作了许多蛇年剪纸，最满意的一幅作品是《巳巳如意》。

“这是金蛇送福图，蛇头蛇尾用如意的外形来勾勒，蛇身整体呈‘巳’字，寓意‘巳巳如意’。蛇身周边用如意、元宝等装饰，祝福大家蛇年吉祥。”余泽玲介绍。

安塞剪纸被誉为“地上文物”和“文化活化石”。剪纸40多年，余泽玲熟练掌握了安塞剪纸的核心技艺和手法，并对其历史渊源、用途、风格、风俗禁忌都了然于胸。在传承和创新发展中，余泽玲的剪纸不仅有充满时代气息、反映新农村的写实类，还有充满民俗趣味和历史文化色彩的民俗类。

“我要继续深入挖掘，找到源源不断的创作灵感。”余泽玲认为，安塞剪纸值得传承的不仅仅是这门手工技艺，还有其蕴含的传统文化，将文化融入技艺仍是她的努力方向。

广东广州市——

唱起粤剧 尽情表达思念与喜悦

本报记者 洪秋婷

“这几天，我正加紧练习，为南方小年当天在粤剧艺术博物馆的广福戏台演出做准备！”广东省广州市芳村的一间肠粉小吃店内，粤剧爱好者王敏桦正在和小吃店店主林波排练粤剧剧目。小吃店是荔湾区星耀粤剧曲艺团团员和许多粤剧爱好者练习的场地。

王敏桦打开音响，林波做好准备，两人练习几遍唱曲后，开始观摩粤剧大老倌的表演视频，留意着每一处表演细节。经过数十次讨论和练习，不知不觉间，几小时过去了。

在家庭的熏陶下，王敏桦从小就喜爱粤剧，常常跟着母亲哼唱。后来，王敏桦培养儿子也学习粤剧。“我在家里练习的时候，儿子都会学着唱，模仿表演细节。”

说话间，王敏桦拉过一个大箱子，打开来，里面装着戏服、道具等。她小心翼翼地拿起一个金光闪闪的头饰。“这是一顶改良的贵妃头饰，由专业老师拼装，在舞台灯光的照耀下十分闪亮。”王敏桦说。

“唱起粤剧，尽情表达思念与喜悦。希望我们的演出能给更多人增添过年的喜庆氛围，也希望新的一年，粤剧能有更多展示舞台。”王敏桦说。

贵州黔西市——

苗绣一挂 祝福就在身边

本报记者 苏 滨

电炉上的小锅咕嘟冒着热气，音响里传出低沉婉转的山歌。在贵州省黔西市化屋村的苗绣工坊，市级苗绣非遗传承人杨文丽手持蜡刀，往锅里一蘸，随即在一块绣布上画起来。时而蜿蜒迂回，时而徐徐向前，待到形成闭环，一条灵蛇跃然布上。

循着图案轮廓，借助马尾绣、剪纸绣等绣法，红、绿、橙三色丝线依次附着。不到20分钟，灵蛇图案变得惟妙惟肖。再经过裁剪加工，一个钥匙包制作完成。“钥匙包由纯手工绣制，寓意平安吉祥，这次外观设计融入蛇年元素。把这个苗绣一挂，祝福就在身边！”杨文丽说。

特色苗绣不仅能弘扬传统文化，还能助力乡村全面振兴。如今，杨文丽组建了设计团队，创新苗绣服饰的款式、色彩和配饰，同时发力文创领域，制作挎包、围巾等产品，逐渐赢得认可。

“我们还设计了一款单肩包，既有灵蛇图案，也有山川、花朵，还有反映生活变迁的五彩线条。”杨文丽说，产业兴起来、村寨美起来，苗族群众的生活像苗绣一样多姿多彩。

黑龙江汤原县——

扭起秧歌 浑身有使不完的劲儿

本报记者 方 圆

腊月二十三，黑龙江省汤原县陶家村，秧歌锣鼓声响起，当地秧歌队领队申庆兰带领队员们，迈着欢快的步伐，开始表演。身着统一服装的大爷大妈们手持红绸或彩扇，在有序的队形中变换舞姿，令人目不暇接。

在东北地区，秧歌是具有代表性的民间文艺活动，也是连接邻里情感、传递欢乐的纽带。为了小年表演，申庆兰连续练习了一个多月，每天至少抽出两小时巩固动作。

“秧歌的动作看似简单，但需要长期练习才能做到形神兼备。”申庆兰耐心纠正每名队员的动作。小年前，为了让大家熟练掌握动作，申庆兰还专门向村里的老艺人借来了鼓，敲打出节奏明快的鼓点，带领大家反复练习十字步、秧歌步。遇到复杂的手绢花动作，她会先分解动作，再反复示范。

“红色最能体现秧歌的热闹劲儿，穿上红色的表演服装，感觉浑身有使不完的劲儿。”申庆兰说，服装由村委会统一订购，红绸缎在阳光下闪耀，精致的刺绣彰显着传统工艺的魅力，与之搭配的是点缀着五彩珠子与绒花的红头饰。

“秧歌不仅是一种舞蹈，更是我们生活的一部分。”申庆兰感慨。

《 人民日报 》（ 2025年01月23日 10 版）