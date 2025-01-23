“保姆难找”中的市场潜力

家政业正频频“上新”。除了保洁、维修等传统业务，还出现了代喂宠物等多元服务以及整理收纳师等新工种。有从业者感慨：“家政赛道竞争激烈。”

而在社区微信群，常能看到“求推荐月嫂”“急寻专业护工”“寻靠谱保姆”等信息。邻居们坦言，靠谱的服务人员、优质的服务项目依然稀缺。

两方面的感受，折射家政业现状：行业发展迅速，但与群众美好生活需要还有差距。怎样瞄准短板、找准抓手，促进家政业提质扩容？

短板突出表现在人才储备。我国家政服务业市场规模超1.1万亿元，拥有100多万家企业、逾3000万名从业人员，但仍存在超过2000万的用工缺口。其中，具备专业技术知识的高素质家政服务人员供不应求。

产教融合是方向。时代在变迁，新兴家政服务对技能的要求水涨船高。比如，年轻人寻找育儿嫂，不只是找人带娃，还要求陪伴和教育孩子；为老人聘请保姆，不只是希望照料日常起居，还期待兼顾健康护理。这就需要从业者能干会干，有经验积累和知识储备。对接实际需求，推动校企深度合作，正是破解难题的一个有效路径。

前段时间，国家发展改革委等部门发布意见，对发展家政相关专业学历教育、健全家政企业培训制度等作出指导。看实践，郑州师范学院家政学专业学生在校学习家庭护理学、茶艺与插花等知识，直接进入合作企业练习技能，毕业生们早早便被录用。在上海开放大学，数十名家政阿姨重返校园，学习生活消费指导、家庭健康管理等课程，不仅拿到了文凭，还锤炼了过硬本领。

从重点建设相关专业，到发展继续教育、持之以恒培训从业人员，再到融入跨界内容、培养一专多能的融合技能，多措并举、延伸链条，下功夫做好产教融合，有利于培养培训更多专业人才，为家政业注入新活力。

短板还体现在规范上。有消费者抱怨：“听介绍，天花乱坠；看效果，难以评价。”对家政业来说，服务标准是关键。明确标准、立好规矩，至关重要。

高质量的国家标准、行业标准，是服务品质的有效保障。此前，《关于促进家政服务业提质扩容的意见》明确提出，“推进服务标准化，提升家政服务规范化水平。”前不久，《家政服务 母婴护理服务质量规范》《0—3岁婴幼儿居家照护服务规范》两项国家标准公布，对相关服务作出更加细致的要求。比如，在“金牌月嫂”评判标准方面，新增“喂养、照护多胎、唇腭裂、舌系带短、足内外翻的新生儿”等要求。标准完善，聚焦的是新问题，着眼的是行业长远发展。

其实不仅是家政服务，今天群众对服务消费的需求越来越旺盛，美容、健身、理财……蓬勃发展的行业不胜枚举。群众消费过程中的烦恼，既是需求侧的呼声，也是供给侧的短板，蕴藏着巨大的市场潜力。持续破解这些堵点、难点，就能挖掘新的行业增长点。

去年底举行的中央经济工作会议提出，“扩大服务消费”。面对群众的“幸福期待”，服务业应在促进供需匹配上进一步着力，以高质量供给满足不断升级的消费需求。

《 人民日报 》（ 2025年01月23日 05 版）