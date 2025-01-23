从中餐出海谈和羹之美

近年来，越来越多的中餐“网络出海”，进而实体店在海外“火爆出圈”。

“网络出海”即中国美食相关内容在海外社交平台走红。持续优化的免签政策和便利化措施，让“中国游”成为全球热词，也带火了中餐。一些外国游客介绍旅程中特色美食的视频，点赞量惊人，成为了解中国风土人情和文化魅力的窗口。

中式餐饮店在一些国家开始“火爆出圈”。在日本，一些商场的麻辣烫店前排起长队。在澳大利亚，兰州拉面异军突起。而在海外华人集中地区之一的东南亚，烤鱼、火锅、黄焖鸡等传统中餐颇受欢迎。色香味俱全的中式美食，不但纾解了海外华侨华人“舌尖上的乡愁”，也越来越受到“外国胃”的青睐。

无论是线上还是线下、实指还是虚指，中餐出海都必然会面临并需要解答一个问题，那就是不同的文化如何在碰撞、交流中融洽共处、互鉴共进。源远流长、底蕴深厚的中国美食及其文化走出去，为观察了解中华文化开放的姿态、包容的胸怀提供了一个很好的视角。

“入乡随俗”，才能避免“水土不服”。不同国家有各自独特的饮食习惯与餐饮文化，培养海外“中国胃”，关注本土消费者的需求和习惯很重要。比如，黄油咖喱鸡馅的肉夹馍、具有本土元素特色的包间设计、图片搭配说明的英文菜单等，获得了许多国外消费者的认可。

小到食材调料、菜单设计，大到服务模式、营销策略，根据当地口味偏好、饮食习惯、用餐礼仪等进行本土化调整的中式餐饮，体现了在文化差异面前平等相待、相互尊重、学习借鉴的平和心态。

“和而不同”，才能真正“美美与共”。前段时间，一段在国外火锅店表演变脸的视频在网上热传，视频中外国客人对川剧变脸这一中国非遗技艺惊叹不已。出海风潮中，站稳脚跟不仅要主动适应海外市场需要，也要在坚持自身特色的同时积极创新、避免同质化竞争。无论是独具一格的表演服务，还是道地的食材、新奇的吃法、与众不同的味道，擦亮文化金名片、提高品牌辨识度，都是走出“有品类无品牌”的局限、锻造竞争力的必由之路。

采他山之石以攻玉、纳百家之长以厚己，在突出自身特色的基础上吸纳各方优长，揭示了美食向外拓展的关键，也道出了世界文化长河生生不息、奔涌向前的真谛。

“和羹之美，在于合异”。中国菜的魅力，在于百味调和，每一种味道都能得到恰到好处的呈现，又形成一个有机整体；在于百艺精湛，对刀工和烹饪技法的追求极其精细；在于百品争先，川菜的热辣奔放、淮扬菜的精致典雅、东北菜的质朴厚重，共生共荣于一方热土。和而不同、和合共生的特质，构成了中餐与他国美食和谐共存、交融共进的基础，成为中华文明具有突出的包容性的生动见证。

出海的又何止“中国味道”。从服装、家具、家电等“老三样”，到新能源汽车、锂电池、光伏产品等外贸“新三样”，再到网文、网剧、网游等文化出海“新三样”，中国一以贯之以自身的发展和努力，向世界注入丰富性和多样性，注入源源不断的发展活力和动力，让开放包容的理念和声音传到世界各个角落。

在秘鲁首都利马街头，随处可见挂着“Chifa”（吃饭）牌子的中餐厅，在这里，炒饭、盖浇饭、炒面、鱼香肉丝、饺子都是人们常点的美食。饮食的融合，不仅丰富了秘鲁的饮食文化，也成为中秘两国友谊的象征、文化交流的桥梁。期待更多海外食客借助美食等媒介，走近包容和合的中国文化，更好感知真实立体的中国。

《 人民日报 》（ 2025年01月23日 05 版）