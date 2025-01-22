直播预告：孩子12岁后才能矫正牙齿吗？

牙颌面畸形通常是在颅面部生长发育过程中受各种因素影响而逐渐形成的，一般认为有遗传和环境因素，或二者皆有之。常见的有牙列不齐、“地包天”“龅牙”、嘴巴闭不拢等等。

1月24日10:00-11:00，北京中日友好医院口腔医学中心主任徐宝华做客“人民好医生”客户端直播间，就儿童牙颌面畸形诊疗等相关问题与网友们进行讲解交流。欢迎届时收看。

嘉宾简介：

徐宝华，中日友好医院口腔医学中心主任、儿童牙颌面畸形早期矫正中心主任、主任医师、教授。同时担任兼任北京大学口腔正畸学教授，北京协和医学院整形外科博士生导师,，首都医科大学正畸学博士生导师，中央保健委员会特聘会诊专家、中华口腔医学会第三届全科口腔医学专委会主任委员等职务。

如何收看直播：

一、下载人民好医生App，点击“名医直播”进入栏目进行收看。

更多贴心易懂的健康科普，三甲名医直播互动，请关注人民好医生APP

二、关注人民健康公众微信号（微信号：rmwjkpd），右下角点击健康互动 “下载人民好医生App”，下载后进入客户端收看。

重要提示：人民好医生客户端只提供疾病科普，不做具体诊断和开处方。若身体不适请及时就医。