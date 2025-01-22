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冬天的草莓更甜？关于草莓一文说清楚

陈子源

2025年01月22日15:09 来源：人民网

“草莓季”到了，各大商超货架上都开始被红彤彤的草莓“装扮”，但一直以来，关于草莓的甜度、个头等方面也备受“争议”，看完这几个小知识，今年冬天的草莓会更美味！

人民优选来了——

本期专家：

北京市农林科学院林业果树研究所副研究员 常琳琳

(责编：郭思邈、高雷)




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