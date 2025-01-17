视网膜血管“指纹”可预测中风风险

科技日报北京1月16日电 （记者张佳欣）一项在线发表于最新一期《心脏》杂志的研究发现，眼部后方的感光组织层——视网膜上的血管“指纹”可以预测中风风险，准确度与传统风险因素（如高血压、高胆固醇等）相当。

视网膜复杂的血管网络与大脑血管系统具有共同的解剖和生理特征，因此是评估全身性疾病（如糖尿病）所致损伤的理想对象。

此次，包括澳大利亚皇家维多利亚眼耳医院、美国哈佛医学院眼科系、北京同仁眼科中心在内的国际团队，检查了来自英国生物样本库中68753名参与者的眼底图像，将他们眼底视网膜血管结构分为5个类别30项指标。这5个类别包括静脉和动脉管径（长度、直径、比例）、密度、扭曲度、分支角和复杂性。研究人员还考虑了可能产生影响的其他风险因素，包括背景人口统计学和社会经济因素、生活方式和健康参数，如血压、胆固醇、糖化血红蛋白A1c和体重指数（BMI）。

最终分析纳入了45161名参与者（平均年龄55岁）。在平均12.5年的监测期间，有749名参与者发生中风。这些人往往为男性、年龄较大、吸烟、患有糖尿病。

进一步的分析中，团队在118项可测量的视网膜血管指标中，发现有29项与首次中风风险显著相关。

这项研究提供了一种新的、实用性方法来评估中风风险，尤其适用于医疗资源匮乏的地区。