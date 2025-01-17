为创新药物研发提速增效

从在实验室里发现一个新靶点，到向市场推出一款创新药物，通常需要超过10年的时间和超过10亿美元的成本。

在暨南大学，一个可用于开发减轻肥胖和改善2型糖尿病药物的新靶点，在相关论文发表不足一年、专利授权仅3个月的时间内，即完成了天使轮融资及知识产权转让，使得创新药物研发进程大大加快。

2020年5月，科技部、国家发展改革委、教育部等九部门印发《赋予科研人员职务科技成果所有权或长期使用权试点实施方案》，暨南大学正是入选的40家高校院所试点单位之一。

“暨南大学深耕粤港澳大湾区，校领导历来高度重视科技成果转化工作，逐渐探索和积累了一些经验和做法。推动科技成果转化，我们不搞全面开花，而是结合国家重大需求、社会实际需要、学校办学特色，在重点学科领域率先突破。”暨南大学科技处高新科科长韩磊近日接受科技日报记者采访时介绍，暨南大学依托药学这一“双一流”学科，把医药领域的科技成果转化作为重点，通过创新赋权转化模式、打造专业化队伍和建立对外合作机制，实现了一批医药重大项目边研究、边开发、边应用、边转化、边推广。

“赋权+转让”加速成果转化

2021年11月，暨南大学医学部生物医学转化研究院教授尹芝南团队在《自然》杂志发表了一项最新成果。他们首次发现白细胞介素-27（IL-27）可以直接靶向作用于脂肪细胞，并促进脂肪细胞产热，通过燃烧脂质消耗卡路里，进而减轻肥胖、改善2型糖尿病。

这一新靶点的发现，被中国医学科学院评为中国2021年度重大医学进展。随后，相关专利技术“用于控制体温的组合物、方法及用途”也获得认证。

“以IL-27为靶点的代谢性疾病治疗药物，目前在国内外市场上都属空白。如果我们能通过成果转化把药物开发出来，那将会是中国科学家首创性的突破。”尹芝南说，为了抓住这个机遇，他在论文发表次月，就创办了广东暨安特博生物科技有限公司（以下简称“暨安特博”），以尽快推动科技成果转化。

然而，创新药物的研发周期长、风险高、投资大。“针对这些现实情况，也恰逢国家支持暨南大学等40家高等院校和科研机构开展赋权改革试点，我们建议尹芝南团队以申请成果赋权来推动转化。”韩磊告诉记者，作为试点单位，暨南大学专门出台了《暨南大学赋予科研人员职务科技成果所有权或长期使用权试点单位工作方案》，明确赋权激励政策，即赋予成果完成人85%的科技成果所有权或不低于10年的长期使用权。

搭上了赋权激励政策的“顺风车”，尹芝南团队申请获得了专利85%的所有权，同时由自创企业暨安特博出资购买学校持有的15%所有权，将该专利转让至企业实施科技成果转化。

“约定收益”实现多方共赢

要一次性向暨南大学支付专利转让价款，对于暨安特博这样一个科技型初创企业来说，依然存在负担。

为此，暨南大学在赋权改革基础上，又提出了“分期支付+销售额提成”的方案。在分期支付模式下，暨安特博只需分3年向学校付清即可。

与此同时，学校也增设了两个附加条件。一是暨安特博需按贷款市场报价利率，向学校支付分期利息；二是专利转让产品上市后，公司要按产品净销售额的1%向学校支付销售提成。

“这样一来，老师和公司的资金负担减轻了，学校也可从中获得收益，从而实现长期合作、多方共赢。”韩磊说。

截至目前，暨安特博已获真格资本、香商投资等超千万元投资。公司围绕IL-27这一核心靶点，建立了重组蛋白、mRNA（信使核糖核酸）、小分子化合物三大管线，持续推进创新药物研发进程。尹芝南告诉记者，公司与药明康德合作，已经在重组蛋白药物开发方面取得了一定进展。

“重组蛋白在动物实验中取得了较好的药效，我们正在验证重组蛋白的活性是否具备成药性。后续还有很长的路要走，我们希望未来能给肥胖人群和2型糖尿病患者带来更多好消息。”尹芝南说。

近年来，赋权改革极大提升了暨南大学科技成果转化成效。2020年以来，该校共有50件技术成果通过赋权转化，涉及合同总金额超1亿元。赋权改革先后孵化成立了脉络能源、暨科优脂、中暨智造等10余家创业企业，其中，脉络能源已完成Pre-A轮融资，并在珠海建立研发总部，建成100兆瓦钙钛矿光伏组件生产线，成功实现首片组件下线。

韩磊表示，下一步，暨南大学将把生物医药领域已取得的成果转化经验应用到多学科领域，进一步探索技术向生产力转化的制度设计。同时，学校希望国家层面尽快出台职务科技成果赋权和资产单列管理政策文件，支持科研人员长期稳定开展科技成果转化。

“学校还将加大对原始创新研发成果中试熟化等方面的投入与支持，加快成立概念验证中心，让项目的完整孵化形成闭环，开创创新链到产业链深度融合的产学研联合创新模式。”韩磊说。（记者 沈 唯）