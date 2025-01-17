孕产期抑郁症筛查将被纳入常规孕产期保健服务

新华社北京1月16日电（记者李恒、董瑞丰）国家卫生健康委、国家发展改革委等四部门近日联合印发《关于推进生育友好医院建设的意见》，提出将孕产期抑郁症筛查纳入常规孕产期保健服务和产后访视，早期识别孕产妇心理健康问题，及时干预或转诊。

意见明确将防治抑郁、焦虑等心理健康问题作为孕妇学校线下、线上健康教育的重点内容，使孕产妇和家属充分了解孕产妇心理特点、抑郁焦虑等症状识别，掌握情绪管理、积极赋能、心身减压等常用心理保健方法。

针对部分人群关心的分娩疼痛问题，意见要求营造温馨、舒适的产房环境，提供以产妇为中心的人性化分娩服务，认真倾听产妇诉求，及时沟通处置，加强对产妇分娩过程中的专业指导、精神鼓励、情绪抚慰和情感支持。规范开展专业陪伴分娩等非药物镇痛服务，全面开展药物镇痛分娩服务，努力“全天候”均能够提供椎管内麻醉镇痛分娩服务，有条件的可开展家属陪伴分娩，倡导推进自然分娩。

针对孕产妇就医需求和院内资源调整优化，意见明确要加强高质量、普惠性产科床位设置，适当增加产科病房单人间和双人间数量，为多人间配备窗帘和隔离帘，加强孕产妇隐私保护等。

根据意见，到2030年，生育友好医院在助产医疗机构中的比例力争达到90%，生育友好理念在助产医疗机构内深入人心，生育友好医院建设的措施要求在理念机制、空间环境、全程服务、服务模式、诊疗流程等方面得到全面落实，广大群众享有更加安全、便捷、温馨、舒适的生育医疗保健服务。

国家卫生健康委妇幼健康司有关负责人表示，在建设生育友好医院的过程中，各地要合理确定产科价格水平，促进产科平稳运行和高质量发展。同时，做好医保支付、价格调整和医疗控费等政策衔接，保证孕产妇生育基本医疗费用负担总体不增加。