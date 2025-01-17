瞄准需求，提升老年人消费体验

研发老人鞋、数字手环、智能床垫等生活用品和智能产品；组建专业化团队提供助餐、助浴、助医、助洁服务；建设老年中心、老年大学，推出个性化项目、课程……在银发经济蓬勃发展的浪潮中，春节前后各种优质产品加大供给，各类助老服务丰富多彩，老年人消费选择越来越多。

如今，银发经济不仅涵盖医疗、养老等传统行业，还拓展到康复器具、康养旅游、金融保险、智能照护等诸多新领域，涉及面广、产业链长、业态多元，孕育着经济发展新机遇，也回应着亿万老年人的新期盼。推动银发经济进一步高质量发展，需要社会各界共同发力。

挖掘消费需求，创新产品服务。要立足老年人的需求结构和特点，提高供给的专业化、个性化水平。老年人口数量多、规模大，高龄化、失能化、空巢化特点明显，50后、60后新老人养老观念更加多元，在生活照料、医养康养、旅游旅居、文化娱乐等方面需求日趋多样。只有真正了解老年人缺什么、想要什么，从各个方面挖掘不同年龄段老年群体的需求，创新技术手段，有针对性地提供产品和服务，才能适应多层次多样化的养老现实。

优化消费环境，化解安全风险。推动银发经济高质量发展，要让老年人能消费、敢消费、愿消费。有的老年人可能因智能手机操作不熟练影响出行和购物；有的老年人可能受到虚假宣传陷入低价旅游陷阱、保健品骗局。种种情形，都会影响他们的消费体验。对于这些情况，一方面要推动智能终端适老化改造，使其具备大屏幕、大字体、大音量、大电池容量、操作简单等使用特点；另一方面要制定修订各项产品标准，引导老年用品产业规范发展，同时加大市场监管、执法力度，严厉打击假冒伪劣、夸大宣传等欺诈行为，不断完善老年人维权机制、优化售后服务。

瞄准老年人需求，优化产品设计，提升服务质量，改善消费环境。相信随着供给与需求更加协调适配，更多老年人能够共享发展成果、安享幸福晚年。

《 人民日报 》（ 2025年01月17日 12 版）