为进一步增强公众自救互救意识，营造“人人学急救，急救为人人”的氛围，让“救”的知识和技能深入人心，近日，“人人健康‘救’在身边急救技能培训”项目走进陕西省西安市。现场，陕西省红十字基金会指导符合相关要求的药店建立健康守护先锋站。本次培训项目由人民健康联合陕西省红十字基金会发起，津药达仁堂支持。

“人人健康 ‘救’在身边——急救技能培训”走进西安。

“急救知识的普及和自救互救能力的提升尤为重要。我们深知，在紧急情况下，每一分每一秒都至关重要，掌握正确的急救技能，往往能挽救一个生命，甚至一个家庭。”陕西省红十字会二级调研员、陕西省红十字基金会负责人、秘书长汤倩说，“我们希望通过系统的急救技能培训，让更多的人了解并掌握心肺复苏、创伤救护等基本技能，提高公众在突发事件中的自救互救能力。也希望大家通过此次培训，能够不断学习和提升自己的急救技能，用自己的实际行动践行红十字精神，成为身边人的守护者。”

“专业急救技能培训能够提升店员专业化服务能力，门店资质授权和授牌可以提高门店周围社区信任和黏性，同时也能提高老百姓自救、互救能力，营造‘人人都学会急救、人人才有可能被救’的良好社会氛围。”西安怡康医药连锁有限责任公司首席执行官田磊说，“我们非常荣幸能够加入健康守护先锋站，未来，怡康将积极参与公益活动，不断提高店员药事服务能力，提振药店品牌影响力，为守护民众的健康贡献更多的力量。”

急救技能培训不仅是知识与技能的传递，更是社会责任感的体现。“红十字会的讲师团队为我们带来的高质量急救技能培训，是对药店店员专业技能的一次全面升级。参与培训的店员将获得由陕西省红十字基金会颁发的初级救护员证书，门店也将承担起由陕西省红十字基金会授予的‘健康守护先锋站’职责，更好地服务周边居民。”津药达仁堂集团健康科技产业发展分公司零售事业部副总经理高鹏说，未来，津药达仁堂集团将通过多方合作共建，提高药店终端突发事件服务能力，为老百姓的健康贡献更多力量。

现场共有50名药店药师及店员学习了由陕西省红十字会专家主讲的心肺复苏术、气道异物梗阻处理以及创伤救护等理论知识，并进行相应实践操作训练。在专业讲师的悉心指导下，大家分组进行心肺复苏的实践模拟操作。在模拟操作过程中，大家积极参与，互相观摩学习。“这次紧急救护培训，让我学习到心肺复苏的操作要点、创伤救护的技巧，这些知识可以在关键时刻挽救同事或者他人的生命，这让我感到责任重大。”参训人员在学习中互相交流操作心得，勇于指出彼此的错误，共同进步，现场气氛热闹而有序。

据了解，为广泛传播健康急救知识，人民健康将联合各地方红十字会、急救中心，秉承“人人学急救，急救为人人”的理念，在全国10余个城市发起“人人健康 ‘救’在身边”急救技能培训，提升药店药师和店员的应急救护技能，让应急救护知识技能深入人心，服务群众健康。