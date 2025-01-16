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健康“医”点通

如何帮助孩子缓解不适？流感防治要点看过来→

陈子源

2025年01月16日15:13 来源：人民网

当前是儿童呼吸道感染性疾病的高发期，病原体仍以病毒和肺炎支原体为主，病毒主要以流感病毒为主。河南省儿童医院内科监护室副主任医师苏军、检验科主管检验师解海珍在接受人民网采访时介绍，儿童和成人感染流感病毒后，症状、治疗和并发症会有显著差异。以下内容，能帮助家长更好认识和正确应对流感。

(责编：王仁宏、吕骞)




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