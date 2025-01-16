激发市场活力，满足多层次养老需求

近日，中共中央、国务院印发《关于深化养老服务改革发展的意见》，对我国未来养老服务体系的发展作了系统部署，明确提出“发挥养老服务产业发展市场配置资源作用”，充分发挥市场活力，支持各类市场主体按照市场化原则积极参与养老服务，推动养老服务产业规模化、集群化、品牌化发展。我国养老服务的发展离不开政府、市场和社会的三方参与，增强养老服务产业的市场活力，形成对政府主导养老服务事业的有效补充和相互促进，对于满足多层次养老需求，推动银发经济发展具有重要意义。

党的十八大以来，我国养老服务制度体系加快完善，基本养老服务的公平性、可及性不断提高，多层次、多样化养老服务供给格局加快形成。进一步优化完善养老服务供给格局，一方面，可以积极培育多元市场主体，引导社会力量广泛参与，并通过财税支持、投融资支持、土地支持等优惠政策，鼓励国有资本、外商投资、民间资本等各类市场主体进入养老服务市场，运用公建民营、政府购买等多种模式，坚持养老服务业供给侧改革的方向，形成多层次、多渠道、多样化的养老服务市场；另一方面，需要持续完善养老服务相关政策法规体系、行业标准体系、机构信用体系的建设，通过制定养老服务产业管理和服务的标准，落实养老机构综合评估和报告制度，促进行业高质量发展。

随着人口老龄化的深入和服务业发展的不断成熟，养老服务也日益发展壮大。它不仅是基础性、普惠性、兜底性的公共服务事业，也是蕴含巨大发展潜能的养老产业，可以成为经济高质量发展的重要组成部分。

政府主导的养老事业是具有非排他性、非竞争性的公共产品或准公共产品，目标在于满足全体老年人的基本养老需求。以企业为供给主体的养老产业更具灵活性和多样性，若能充分发挥其市场配置效应，不仅可以精准满足不同层次的需求，从生活照料、康复护理、文化娱乐、健康科学等方面促进老年消费的深度培育和挖掘，还能从供给侧推动养老模式创新，加快新技术在智能养老服务中的应用，吸引人才、资源等要素流入，促进养老服务产业的高质量发展，为广大老年群体提供多元化、个性化的服务和产品。更进一步说，养老服务产业的市场繁荣有利于推动整个银发产业的规模化和集群化发展，促进产业链延伸，带动老年用品研发制造、养老地产、康养旅居、健康管理等上下游相关产业发展，从而创造更多就业机会，为经济增长注入新动力。

当前，数字技术赋能使养老新业态不断涌现。人工智能、物联网、大数据等新技术在养老服务产业中得到应用与发展，智能养老服务和产品推动养老服务产业质量和效率的全面提升。随着我国人口老龄化趋势不断加强，养老服务的消费群体将不断扩大，养老服务的刚性需求将不断释放，养老服务产业迎来重要的机遇期，但同时也面临供需结构不平衡、投资回报周期长、专业人才欠缺、服务质量参差不齐、有效需求不足等方面的挑战。

未来，我国养老服务的需求规模将持续扩张，老年人口对养老服务质量的要求也将继续提高，有必要从供给端作出积极回应，以养老事业与养老产业协同发展为基本思路，坚持养老服务的高质量发展，发挥市场在资源配置中的决定性作用。

首先，正确处理政府和市场的关系，明确政府和市场的职责边界，构建政府与市场主体的信息共享与沟通机制，通过市场机制实现资源配置与效率提升。其次，要推动产业融合，继续促进养老服务产业与医疗、康复、护理、家政、旅游、文化、体育等相关产业的融合发展，通过规模化经营降低成本，以集群化发展整合资源，依靠品牌化提升市场竞争力。再次，鼓励新技术应用和服务模式创新，利用财政补贴、税收优惠、产业规划、金融支持等方式推动智慧养老服务和产品的开发，鼓励科技企业与养老服务的跨行业合作，开展多种形式的新型养老服务模式探索，满足老年人日益多样的养老需求。最后，释放养老消费潜力，可通过改善养老消费环境，优化养老消费设施布局，加强养老服务和老年产品的质量监管，保障老年人消费权益，丰富养老服务和产品种类，从而提高老年人消费积极性，培育激活养老需求。

发展养老服务产业是积极应对人口老龄化的重要举措。只有充分发挥市场配置资源的作用，才能为养老服务产业发展打开新局面，真正满足老年人的美好生活需要。

（作者：杨舸，系中国社会科学院人口与劳动经济研究所副研究员）