全国首个！这一特医食品实验室有望造福“糖友”

新华社北京1月15日电（记者徐鹏航、顾天成）15日，国家市场监督管理总局重点实验室（糖尿病特医食品）在北京协和医院启动，将推动糖尿病特医食品领域标准制定和产品研发。这一全国首个糖尿病特医食品重点实验室，有望为患者研发出更多“营养又健康”的特医食品。

糖尿病是全球高发慢性疾病。国家卫生健康委公布数据显示，目前，中国成人糖尿病患病率约为11.9%。对不少糖尿病患者来说，“管住嘴”知易行难。

重点实验室主任、北京协和医院临床营养科副主任陈伟介绍，特医食品是指为满足进食受限、消化吸收障碍、代谢紊乱或者特定疾病状态人群对营养素或膳食的特殊需要，专门加工配制而成的配方食品。而以糖尿病特医食品为核心的营养干预体系，是糖尿病管理的重要方向。

国务院办公厅印发的《国民营养计划（2017—2030年）》提出，进一步研究完善特殊医学用途配方食品标准，促进特殊医学用途配方食品的研发和生产。

重点实验室学术委员会主任委员、中国工程院院士孙宝国说，希望重点实验室在研发中遵循风味、健康双导向原则，研发出更多既“好吃”“好喝”，又有利于控制血糖的特医食品。

陈伟介绍，糖尿病特医食品主要有四个应用场景。一是为因手术等特殊情况无法进食的糖尿病患者提供肠内营养制剂；二是满足有代谢问题的糖尿病患者的减脂需求；三是为儿童1型糖尿病患者提供既能控制血糖，又能保障营养需求的食品；四是为糖尿病患者提供日常饮食的替代食品。

当前，我国糖尿病特医食品研发仍处于起步阶段，较为依赖进口。北京市市场监督管理局副局长邓慧敏表示，重点实验室的建立将提升我国特医食品研发能力和国际竞争力。

据悉，我国已制定特殊医学用途配方食品使用通则，正抓紧制定包括糖尿病在内的10多类特医食品配方标准。

“希望此次成立的重点实验室在标准制定、研发生产、临床应用及营养治疗等方面发挥重要作用，为特医食品监管提供技术支撑。”国家食品安全风险评估中心主任李宁说。