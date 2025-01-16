春运出行，哪些物品不能带上火车

春节临近，不少旅客选择乘火车回家过年，但一些旅客到车站安检时却被告知，不是所有行李物品都能带上车，其中可能会有铁路部门禁止、限制携带的物品。

到底哪些物品不能带上火车？记者采访了中国铁路武汉局集团有限公司客运部副主任管丽琳。

管丽琳介绍，铁路禁止、限制携带的物品有散装白酒、自加热食品、宠物、水果刀等。根据国家铁路局、公安部关于公布《铁路旅客禁止、限制携带和托运物品目录》的公告，这些物品分为禁止托运和随身携带的、禁止随身携带但可以托运的和限制随身携带的三大类。

例如，枪支、子弹类（含主要零部件）、爆炸物品类、管制器具、易燃易爆物品等属于禁止托运和随身携带的。烟花（含冷光烟花）属于爆炸物品类，也禁止托运和随身携带。

铁路部门对酒类有明确的规定。包装密封完好、标志清晰且酒精体积百分含量大于或者等于24%、小于或者等于70%的酒类饮品累计不超过3000毫升的，可以随身携带。但要注意，散装类酒水（如散装白酒、自制米酒）不能通过安检进站上车。酒精浓度大于70%的酒类饮品属于易燃易爆物品，禁止托运和随身携带。

小型活动物属于禁止随身携带但可以托运的物品，持有检疫证明、装于专门容器内的小型活动物可以办理托运，但持工作证明的导盲犬可以随身携带。密封包装好的鸡、鸭、腊肉、海鲜等生鲜年货作为食品可以携带上车。榴莲、螺蛳粉等气味较大的食物，密封包装后也可以携带乘车，但请勿在车内食用。花生油、菜籽油等经判别，确属食用油的产品可以携带，但需要密封包装、妥善保管，以免污染列车环境和卧具。公益性“慢火车”可以允许旅客随身携带少量家禽家畜和日用工具农具。

想携带自热食品上火车的旅客，需要注意发热包原料为遇湿易燃物品如镁铝粉的，不能带上火车，一定要仔细核对配料表。

管丽琳说，禁限物品具体目录旅客可登录铁路12306手机应用或12306官方网站查看。

《 人民日报 》（ 2025年01月16日 13 版）