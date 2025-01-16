感受热气腾腾的中国（神州看点·迎新春特别策划）

文化年货新意足

湖南常德河街举办年货节——

听非遗、看非遗、吃非遗

本报通讯员 徐虹雨

门前挂着红灯笼、树上亮起七彩灯，临近春节，湖南常德河街年味十足。

“今年，常德河街的年货节更关注非遗。”常德市经投资管经营有限责任公司董事长文爱明说，“欢迎大家来听非遗、看非遗、吃非遗。”

非遗文化是常德河街的“特色菜”，也是春节期间待客的“主菜品”。“这地方打擂茶用的是花椒棒，这地方吃米粉泡的是牛肉汤……”鸳鸯走马楼内，国家级非遗常德丝弦《常德是个好地方》咿呀唱响。歌词中所唱的擂茶、米粉，是舌尖上的省级非遗。此刻，它们正在楼外升腾起烟火气。

“牛车河的糍粑圆又香呀，大家都来现场体验打粑粑——哟喂！”头戴银饰、衣着民族服饰的阿妹们，用土家族歌谣邀请游客体验省级非遗桃源蒿子粑粑。这是常德市桃源县牛车河镇的村民第三次参加年货节。这回，他们不仅运来1万斤大米现场制作美食，还将腊肉等农副产品、土家山歌等非遗特色带进城里。

在澧县道河千张（即豆腐皮）的展台前，游客沈正军正在购买薄如纸片的千张。除了新鲜的千张外，还有用盐保鲜、常温可存半月的密封包装道河千张。

作为湖南省非遗街区示范点之一，今年常德河街年货丰富，展出舌尖上的非遗、传统手工艺类非遗、表演艺术类非遗等84项，吸引大家逛年货集市，过非遗大年。

天津杨柳青蛇年新款年画热卖——

个性化年画年味“拉满”

本报记者 武少民

集市人潮如织，鱼灯流光溢彩，杨柳青年画琳琅满目……最近，古色古香的天津杨柳青古镇年画元素“拉满”，年味浓郁。

“传统年画订单不断，还要个性化定制1000多张年画，临近春节，大家都在加班加点。”在玉成号画庄，杨柳青木版年画区级代表性传承人张宏正带着画师赶工。张宏指着正在彩绘的年画说，“别看年画尺幅不大，勾、刻、印、绘、裱等工序一道不能少，而且彩绘需要上色十几遍。”

“灵蛇献瑞 同心如意”“蛇来运转 金银满钵”……一张张包含吉祥元素的蛇年年画，吸引了许多游客。“这几年，我们尝试在年画中加入文创元素，市场反响良好。”张宏说。

在霍氏古一张画店，杨柳青木版年画国家级代表性传承人霍庆有，正和儿子霍树林交流新创作的蛇年年画。“这是一条形似‘福’字的彩蛇，绘有团扇、宝剑、渔鼓等吉祥法器，交织着蝙蝠、石榴、灵芝等元素，各有寓意，红火喜庆。”霍庆有说，此前刚刚完成一批，很快就被抢购一空了。

近年来，天津市西青区以古镇景区为中心，加快推进国潮小镇、元宝岛开发建设，逐步扩大古镇景区规模，全面提升景区接待能力。

夜色阑珊，华灯初上。漫步杨柳青古镇，年画店中人来人往，顾客在仔细挑选心仪的年画，让新年更喜庆；手艺人还在相互交流讨论，构思创作更多兼具传统与新潮的年画，让春节更有滋味儿……

城市年货花样多

潮玩、文创周边推出新春主题款——

年轻人“种草”新年货

本报记者 董映雪

北京市朝阳区合生汇商场里，不少潮玩店换上“新装”——橱窗、柜台上摆出具有新春元素的限定款，吸引了许多年轻人进店选购。

泡泡玛特门店里，年轻人三两结伴，有的在摇晃盲盒试图“听”出内容，有的手里拿了两盒，还“挤”向另一个系列盲盒的柜台。“我喜欢买新春款盲盒，寓意好、年味浓。”一名年轻顾客正在挑选“金蛇贺岁”系列盲盒。

“金蛇贺岁”系列盲盒，融合了锦鲤、花灯、中国结等新春元素与年轻人喜爱的IP形象，营造了一个充满新春氛围的庙会场景，成为许多年轻人的“新年货”。“这是积木类盲盒，可以跟家人一起组装，契合了春节团圆的气氛。”品牌相关负责人说，“我们希望既保留传统文化的精髓，又融入现代趣味，带来更新潮的春节体验。”

名创优品、酷乐潮玩等门店里，同样有不少潮玩爱好者。“看日常的IP形象换上新装、举着糖葫芦，过年的氛围浓了，心里也跟着欢快起来。”顾客白女士打开手机展示“种草”清单，里面有联名春联、品牌推出的春节福袋、盲盒等，其中不乏她喜欢的“二次元”IP联名。

在琳琅满目的潮玩文创里感受年味，在红包封面里品味春节传统文化。社交平台上，互赠红包封面成为一种新风尚，许多年轻网友热衷收集故宫等机构、插画师和各大品牌推出的红包封面。发给亲朋好友，不仅能表达自己的个性审美，也能增进亲人朋友间的情感、交流。“礼轻情意重，红包封面藏着咱们春节的传统习俗、文化积淀。”山东潍坊的网友说道。

（实习生李行健参与采写）

云南昆明国际花卉拍卖交易中心年宵花走俏——

平均每4秒就有1单交易

本报记者 李茂颖

走进位于云南昆明呈贡区的斗南花卉市场，缤纷色彩与馥郁芳香扑面而来。随着新春的脚步日益临近，斗南花市内一片喜庆热闹的景象，价格亲民的花卉与绿植，吸引了大量市民和游客前来选购。

红火的冬青、喜庆的银柳、缤纷的蝴蝶兰、多彩的玫瑰……市场内摊位一个挨着一个，人头攒动，年宵花迎来销售旺季。年宵花，就是指用来庆祝春节的花卉。年节将至，各种色彩明艳、寓意吉祥的花卉成为消费者争相选购的焦点。

蝴蝶兰历来都是年宵花的热销品种。花商申正平将蝴蝶兰一棵棵组合起来放进花盆，刚做好造型，就被一位顾客选中。申正平说，这几天，摊位每天都要卖一两百株花，预计后续需求会更多，“不少顾客早就通过微信预订了蝴蝶兰组合。”物流区更是繁忙，一件件包装好的年宵花已经贴好地址标签，正加班加点送往全国各地，确保花卉能在春节前及时送达。

今年，斗南花卉市场的新春花集不仅有各类鲜花，还增添了文化味儿。大学生刘玥和朋友们一起到斗南买花，却被新春花集上的文创所吸引。“黏土制作的野生菌、鲜花造型的冰箱贴好可爱，咖啡豆制作的手链更是特别。”鲜花元素的文创产品，让刘玥爱不释手。

昆明国际花卉拍卖交易中心拍卖大厅内，近千个交易席位座无虚席，鲜花经纪人正在综合鲜花品种、质检评级等信息进行抢购，为各地年宵花备货，平均每4秒就有1单交易。“春节期间鲜花需求旺盛。”鲜花拍卖师普川介绍，年宵花市场以红火调性为主的产品正逐步提升需求热度，迎来大批采购热潮。

农村年货人气旺

四川眉山耙耙柑热销——

无人机吊运，耙耙柑“下山”更顺畅

本报记者 宋豪新

临近春节，四川眉山市彭山区，果树漫山遍野，饱满圆润、色泽金黄的耙耙柑，沉甸甸地挂满枝头，在冬日暖阳的映照下，散发着诱人的光泽。

在彭山区江口街道，果农周光成聘请专业“飞手”熟练地操作着无人机，很快就将一筐筐耙耙柑，从山上果园吊运到山下平地。分拣、打包、过秤、装箱……一箱箱耙耙柑码放得整整齐齐，这份“冬日的甜蜜”，很快就将装车发往全国各地。

“我种耙耙柑已经30多年了，过去肥料‘上山’难，耙耙柑‘下山’也难。只能靠人工背，徒步至少一公里，不仅效率低，还有安全隐患。现在，我们好几个种植户引入了无人机吊运鲜果，效率一下子就上去了。”周光成说，从施用化肥到水果运输，无人机的全面应用不仅大幅提升了作业效率，也推动了耙耙柑产业的转型升级。

在公义镇保胜场一家家庭农场内，来自成都的游客郝女士正提着一篮刚摘下来的耙耙柑。“农场有20多亩果树，今年耙耙柑品质不错，一有时间，我们就赶来采摘。”剥下一瓣耙耙柑送到嘴里，郝女士不禁赞叹：“果味足，很甜！”

近年来，眉山市彭山区深入推进农业供给侧结构性改革，不断优化产业结构和布局，通过引入先进技术促进耙耙柑等特色产业的提质增效，推动乡村全面振兴。截至目前，彭山区包含耙耙柑、爱媛等品种在内的晚熟柑橘种植面积已达10万亩，预计产量12.7万吨，产值可达9.3亿元。

山东青岛城阳区年货大集启动——

面食店两周卖出5万斤枣饽饽

本报记者 侯琳良 本报通讯员 郝 宁

火红的春联铺满地面，大红蜡烛上印着吉祥祝福，水产海鲜活蹦乱跳，流亭大馒头白白胖胖……山东省青岛市城阳区城阳大集，年货琳琅满目，浓浓的年味扑面而来。

“老板，我要15个大馒头”“给我拿一箱枣饽饽”……面食店的摊位前，顾客络绎不绝，店主王云芳忙得不可开交。店铺里，70多种面食摆放整齐，其中大馒头是主打产品。王云芳介绍，春节前半个月是销售旺季。当地有句俚语——“过年吃个枣，年年过得好”。每年春节，枣饽饽是青岛人餐桌上的必备品，仅过年前两周，王云芳就能卖出枣饽饽5万斤左右。

水产海鲜也是城阳大集的一大特色年货，不久前，2025山东省“海洋大集”新春季在这里启动。城阳区地处胶州湾北岸中心区，有着北方最大的海鲜交易集散中心——城阳水产海鲜批发市场。店主韩英伟从事水产售卖已有15年，每天零点开始接货、卸货、卖货，一直持续到早上8点。“咱城阳靠海，海鲜是特色年货，临近春节，商贩越来越多，进货量也比平时大得多。”韩英伟指着刚拉回的一车舌鳎鱼说。

商务局督导商家做好货源储备，密切监测商品供应；发改局加强价格监测与市场巡查，维持物价稳定；市场监管局定期排查食品安全隐患，守护舌尖上的安全……

城阳大集的日渐繁华，离不开当地各部门的规范治理和保护。也正是在这份守护下，400多年历史的城阳大集，承载着无数居民的生活记忆，继续升腾起浓浓的烟火气。

《 人民日报 》（ 2025年01月16日 10 版）