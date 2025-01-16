种下一颗颗“生命种子”

【关键词】造血干细胞捐献

【事件】“我希望通过自己的一点付出，能帮助患者摆脱病魔。”来自甘肃省张掖市的95后青年付晓在医院顺利完成造血干细胞捐献，成为中华骨髓库第19000例造血干细胞捐献者。随后，她捐献的造血干细胞被输入到一名陌生的血液病患者体内。付晓的善举如同种下一颗“生命种子”，为这名血液病患者带去了治愈的希望。

【点评】

造血干细胞移植是治疗血液病、淋巴瘤、自身免疫性疾病等多种疾病的有效手段，更是治愈部分血液系统恶性肿瘤的唯一手段。以白血病为例，通过移植健康的造血干细胞，新的白细胞可以在患者体内增殖，替代异常的白细胞，恢复正常的血液功能和免疫功能。如今，造血干细胞移植技术体系已经非常成熟，许多三甲医院都具备实施移植的条件。

造血干细胞需要配型成功才能移植。临床中，很多患者依靠自己的亲属来移植造血干细胞，但仍然有患者需要寻找非血缘关系的捐献者，向中华骨髓库提出配型需求。由于配型成功率很低，很多患者只能等待。只有更多志愿捐献者加入中华骨髓库，患者造血干细胞配型的成功率才能更高。

传递爱心，挽救生命。自中华骨髓库启动非血缘造血干细胞捐献工作以来，无偿捐献人数逐年攀升。广大志愿者无私献出自己的造血干细胞，给许多素不相识的患者带去了生命的希望。目前，中华骨髓库的造血干细胞志愿捐献者库容近349万人份，是亚洲最大骨髓库。与此同时，我国非血缘造血干细胞捐献服务体系也在逐渐完善。国家级管理中心、31家省级管理中心、1家样品库、两支红十字志愿服务队……目前，中华骨髓库的工作网络遍布各地，确保每一份爱心都能及时送达，为更多患者点亮希望之光。

有人说，慈善是一种文明的生活方式，是一种道德追求，是社会文明水平的一个重要标志。造血干细胞捐献，是一种基于人人相互扶持、相互救助理念的社会公益活动。其广泛而持续的开展，既依靠群众的自发力量，也离不开有关部门、社会组织的有效运作、积极倡导，离不开各种规则制度的不断完善。比如，自2002年至2024年，天津医科大学携手市红十字会举办24次校园集中采血入库活动，8290名天津医科大学师生的血样载入中华骨髓库，61名志愿者成功挽救多地白血病患者的生命，这样的事例鼓励着更多人加入行善的事业。随着一系列保障支持造血干细胞捐献的务实举措落地生效，我国罕见病患者用药、治疗环境正得到持续改善。

捐献造血干细胞是勇敢之举、大爱之举，值得点赞。面向未来，随着捐献服务体系不断完善，宣传科普力度持续加大，更多人加入志愿捐献队伍，越来越多的患者将会受益于此，重获健康。

《 人民日报 》（ 2025年01月16日 05 版）