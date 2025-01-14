上海居民健康素养水平17年“连升” 近八成民众理性看待诊疗结果

上海市卫生健康委、上海市健康促进中心13日发布最新市民健康素养监测(简称：素养监测)情况。2024年监测结果显示，上海居民健康素养水平达到42.09%，创历史新高并实现17年“连升”。与此同时，上海成人吸烟率连续13年呈下降趋势。

素养监测显示，申城民众正确就医观念显著增强。79.48%的居民持有正确就医态度，认为并非所有疾病都能治愈，生老病死是客观规律，需要理性看待诊疗结果，人数比例较上年增加3.51个百分点。76.71%的居民能根据病情轻重及治疗阶段正确选择医院，较上年增加3.11个百分点。

据悉，健康素养是指个体具有获取、理解、处理基本健康信息和服务，并运用这些信息和服务做出正确判断和决定，维持和促进健康的能力。其包含“三方面”(基本知识和理念、健康生活方式与行为、健康技能)和“六维度”(科学健康观、传染病防治、慢性病防治、基本医疗、安全与急救、健康信息)。中国自2008年开始在全国范围内开展居民健康素养监测，上海按照国家统一的问卷、调查和分析方法，在国家要求的监测点基础上扩大监测范围，并连续开展监测。

2024年，上海共调查数万名15岁至69岁城乡常住居民，覆盖全市16个区。此次素养监测中，各群体健康素养稳步提高，城乡居民差距进一步缩小。与2023年相比，城乡居民健康素养水平均有提升，农村居民增幅更大，从30.08%提升到36.41%，提升6.33个百分点，与城市居民的差距从11.6个百分点下降至6.25个百分点。

健康素养“三方面”全面提高，“六维度”中除传染病防治素养外均有提升。素养监测显示，居民自我健康管理意识和能力进一步提升，61.30%的居民掌握BMI(身体质量指数)的判断方法，73.14%的居民了解控制体重的方式，64.47%的居民掌握自测血压的知识，70.78%的居民知晓癌症早期危险信号。

据悉，下一步，上海市卫健委、上海市健康促进中心将同相关部门大力实施健康素养提升行动，加大重点地区和重点人群的健康促进工作力度，补齐短板：一方面是数智赋能，另一方面是精细施策。上海将充实和优化申城专家库和资源库，分步形成专题知识体系，强化优质健康科普资源创作和广泛征集，强化健康科普知识发布和传播机制建设，开发健康科普主题工具包，逐步实现基层社区对科普资源库的工具包试点应用；建立健康科普信息监测通报机制，探索全网健康热点研判分析。

在精细施策方面，上海将进一步提升健康素养干预策略的精准有效，紧扣《中国公民健康素养—基本知识与技能(2024年版)》重点条目，对健康素养薄弱人群、薄弱方面等开展针对性的健康教育干预；开展健康行为监测，实施精准行为干预，持续推动民众健康行为生活方式的养成。同时，上海将加强健康支持性环境建设，深化卫生城镇创建与健康城镇融合，拓展健康场所覆盖面。