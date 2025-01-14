北京疾控：北京流感已达流行高峰 呈逐步下降态势

北京市疾病预防控制中心今天表示，当前，北京市仍处于呼吸道传染病高发期。流感已达流行高峰，流行强度低于去年，并呈逐步下降态势。

该中心表示，近期，超98%流感病毒检测阳性的病例为甲型H1N1亚型流感病毒感染，该亚型病毒与疫苗的匹配度良好，感染者通常表现为发热以及咳嗽、咽痛等呼吸道症状和全身乏力、肌肉酸痛等全身性症状。其它如新冠病毒、人偏肺病毒、肺炎支原体和鼻病毒等引起的呼吸道传染病处于较低水平。

该中心指出，随着春节日益临近，市民走亲访友、出门旅行等活动逐渐增多，感染呼吸道传染病的风险相应增加。提醒广大市民，出行期间务必做好个人防护措施，确保度过一个健康、欢乐的春节假期：

出发前应做好哪些准备？

请备好必要的防护用品，例如一次性口罩、免洗手部消毒液、酒精湿巾等。

如果带小朋友及老人出行最好适当备一些应急药品，对于有慢性病的人群，出行前要把常用药品带足。

公共交通出行途中应注意什么？

公共交通工具空间相对密闭，不利于空气流通，建议乘坐时科学佩戴口罩。

在接触门把手、座椅扶手和餐桌等公共区域后，做好手卫生，避免用手部直接接触口鼻。

返回住处后及时用流动水和肥皂洗手。

旅途中出现症状怎么办？

如旅途中出现发热、咽痛、咳嗽、乏力等呼吸道感染症状，要佩戴口罩，做好防风保暖措施，充分休息并密切注意病程变化，必要时及时就医。

做好个人防护的同时，与他人保持1米以上距离。

咳嗽或打喷嚏时要用纸巾或手绢遮掩口鼻，来不及时可用“袖口遮挡”，即用衣服袖管的内侧遮掩口鼻，不随地吐痰。

使用过的纸巾不随意乱丢，应放入垃圾桶内。

注意假期境外旅行健康安全

该中心提示，对于假期有境外旅行计划的人员，应提前关注目的地传染病流行情况，旅行期间做好个人防护。

出、入境前进行个人健康申报，并在回国后进行健康监测，出现发热、咳嗽、乏力等症状时及时到医疗机构就诊，并向医生主动告知旅行史。