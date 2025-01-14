首届全国“医德医风医道”论坛举行

本报北京电（骆夷、丁旭旭）日前，首届全国“医德医风医道”高端论坛在北京中医药大学举行。论坛上，作为进一步推进医德医风医道建设的重要举措，北京中医药大学“新时代医德医风医道研究中心”“‘大医精诚’医德展厅”揭牌。

北京中医药大学党委书记王瑶琪表示，要深刻把握医德医风医道在我国医疗卫生工作中的重大意义和重要地位，传承精华、守正创新，不断推进医德医风医道的学理化研究阐释；要深入挖掘和整理我国传统医药中重修医德、行仁术的文献资料、生动故事，阐释好传统医德医风医道的丰富内涵，弘扬优良传统，坚持守正创新；要深入总结新时代以来我国在推动医德医风医道建设方面的生动实践和丰富经验，展现出新时代以来的精神风貌。希望借本次研讨会推动学术交流和思想碰撞，为新时代医德医风医道的研究和建设注入新的活力。

中国中医科学院学部委员、国医大师、北京中医药大学孙光荣教授深入阐释了医德医风医道的主要内涵，强调了当前推进医德医风医道建设的独特意义和价值，特别是对《医师规》的丰富内涵、实践要求和现代意义进行了详细阐释。

南京医科大学医患沟通研究中心主任王锦帆强调了医德医道在医患沟通中具有重要作用，认为情绪可以传递能量，医生应积极传递正能量以改善医患关系。