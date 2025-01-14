国内首个“家医互联网服务团体标准”发布

本报北京电（记者熊建）日前，中国老年保健协会、中国老年保健协会家庭医生分会在北京举行《家庭医生远程与互联网健康服务规范》团体标准（简称“家医互联网服务团体标准”）发布会。会议宣布，历经一年研讨与完善的家医互联网服务团体标准正式发布实施，并就标准细则进行解读。此次发布会由平安健康医疗科技有限公司战略协办，并在中华医学会全科医学分会和北京大学医学部全科医学发展研究中心的指导下进行。

作为我国首个针对家庭医生互联网服务的团体标准，《家庭医生远程与互联网健康服务规范》团体标准旨在通过明确服务流程、内容、质量控制与安全保障等各个环节，以全面且科学的服务标准来规范和引领行业发展，增强民众对家庭医生互联网服务的信任度，促进家庭医生签约服务的广泛推广与深入开展，进一步推动分级诊疗制度的落地生根，使基层医疗服务真正成为民众健康的坚实防线。

作为标准牵头起草专家，中华医学会全科医学分会主任委员、北京大学第一医院全科医学科主任迟春花教授表示：“此项标准的颁布，标志着我国家庭医生互联网服务朝着规范化、标准化的方向迈出了关键性的一步，亦为数字化时代家庭医生健康服务发展锚定了崭新方向。”

平安健康董事长兼CEO李斗表示，标准提出的解决方案是分级诊疗体系建设下值得推荐的方案之一，将成为国家建设完善的分级诊疗体系的有力补充，真正助力“大病不出省、一般病在市县解决，常见病在基层解决”的分级诊疗体系建设，实现健康中国2030战略目标。

与会专家认为，该标准的发布不仅为家庭医生服务提供了科学指导，还对优化医疗资源配置、提升基层医疗服务质量具有重要意义。同时，专家建议通过加强全科医生培训、推广三明医改经验以及实施质量认证，进一步推动全科医学和家庭医生服务的发展，为实现健康中国目标奠定坚实基础。上海交通大学的方宁远教授倡议各方积极参与标准的应用与认证，并为首批应用单位举行了授牌仪式，这标志着标准进入实践应用。

该标准将与澳大利亚皇家全科医学院指定认证机构AGPAL合作，共同推进成为国际质量认证协会认可的国际标准，推动全科医学和家庭医生服务的高质量发展，进一步助力实现全民健康和国家分级诊疗体系建设。