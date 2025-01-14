推进提振消费专项行动

本报北京1月13日电 （记者王珂）全国商务工作会议近日在京召开。会议提出，2025年全国商务系统要推进提振消费专项行动，创新多元化消费场景，扩大服务消费，发展数字消费，加快构建高标准市场体系，完善现代商贸流通体系。

记者从会上了解到，新的一年，全国商务系统要全力以赴稳外贸，推动贸易高质量发展。加快培育外贸新动能，拓展跨境电商，发展绿色贸易，推动贸易数字化。多措并举支持企业开拓多元化国际市场。积极扩大进口。创新提升服务贸易，创新发展数字贸易。促进吸引外资稳存量扩增量，营造一流营商环境。有序扩大自主开放和单边开放，持续打造“投资中国”品牌，发挥国家级经开区引资载体效应，强化外资企业服务保障。主动对接国际高标准经贸规则，高水平建设开放平台。推动自贸试验区提质增效和扩大改革任务授权，优化开放平台功能，推动展会质效提升。推动产业链供应链国际合作，提升对外投资合作质量水平。深化对外投资管理体制改革，完善海外综合服务体系。加强务实经贸合作，推动高质量共建“一带一路”走深走实。完善经贸合作机制，深化“丝路电商”合作，统筹推进标志性工程和“小而美”民生项目，统筹传统领域和新兴领域合作。

《 人民日报 》（ 2025年01月14日 02 版）